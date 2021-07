Ciudadanos ha comunicado este miércoles que inicia el expediente de expulsión de su ex alcalde en Granada Luis Salvador y el edil José Antonio Huertas tras investir al socialista imputado Francisco Cuenca. Sin embargo, la líder del partido naranja, Inés Arrimadas, apoyó expresamente a Salvador y lo ratificó hace sólo 8 días en una entrevista en TVE.

El pasado 29 de junio, Arrimadas recalcó que Luis Salvador estaba de alcalde de Granada «para cuatro años», después de que otros dos ediles naranjas y los siete ediles del PP abandonaran el equipo de gobierno a principios de junio. Los populares tomaron esta decisión ante la negativa de la formación naranja a cederles la alcaldía durante los dos próximos años en virtud de un pacto para turnarse en el cargo que, según Cs, nunca existió.

Fuentes conocedoras de aquella negociación tras las elecciones de 2019 señalan a OKDIARIO que el propio Luis Salvador acordó con el entonces presidente del PP, Sebastián Pérez, en la misma mañana de su investidura, esa alternancia en la alcaldía. Conforme a ello, se realizó el reparto de competencias en el Ayuntamiento. Sin embargo, llegado al ecuador de la legislatura y en el momento de tener que entregar la alcaldía al PP, Salvador cambió de postura y se aferró a lo que inicialmente pactaron las direcciones nacionales de Cs y PP, esto es, que la alcaldía sería los cuatros años de color naranja.

Tras la votación

De ahí que Arrimadas haya mantenido su apoyo a Salvador estos días, y ello pese a que el ex alcalde de Granada y ex senador socialista, que podría entrar en el nuevo Gobierno del imputado Cuenca, había amenazado con apoyar al PSOE en declaraciones públicas como en una entrevista el pasado domingo el diario Ideal de Granada. Con todo, la dirección nacional de Cs no desautorizó a Salvador hasta el día de hoy, una vez producida la votación en la que ha sido investido, gracias a los votos de Ciudadanos y Podemos, el procesado Cuenca. Lo mismo que ocurrió en el Ayuntamiento de Murcia hace unos meses.

«Respecto a los dos ediles de Cs, Luis Salvador y José Antonio Huertas, que han incumplido la directriz de voto para evitar a un alcalde socialista imputado, contribuyendo a facilitar la chapuza urdida en el PP, la dirección nacional de Cs desautoriza completamente el sentido del voto y emprenderá de inmediato las medidas necesarias para la expulsión de los dos ediles, previa apertura de expediente y suspensión de la la militancia», señala el comunicado emitido por la dirección nacional.

«Los granadinos no merecen que ni las malas prácticas, ni las vendettas personales ni las rencillas partidistas estén por encima de su interés general y hoy, lamentablemente, por culpa del PP, Granada pierde un buen gobierno municipal que ha conseguido, entre otras cosas, la aprobación de unos presupuestos de consenso en plena pandemia después de cinco años de parálisis y sin presupuestos en la capital, y que estaba trabajando en numerosos proyectos beneficiosos para la capital», añade la nota emitida por el equipo de Arrimadas.