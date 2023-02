Antonio de la Torre admite que Muguruza pone a etarras como héroes y Clara Lago evita responder

Clara Lago y Antonio de la Torre, los presentadores de la 37 edición de los Premios Goya que se celebra este sábado en Sevilla, han atendido a los micrófonos de OKDIARIO Andalucía, que les ha cuestionado sobre el hecho de que la película del proetarra Fermín Muguruza esté nominada a ‘mejor animación’. Mientras que él, que participa en el film, ha defendido la «libertad de expresión» al tiempo que ha admitido que se pone a dos etarras como «héroes», ella se ha escaqueado y ha evitado responder a la pregunta.

Lo primero por lo que ha preguntado el redactor de OKDIARIO Andalucía a sendos presentadores del acto ha sido por el recibimiento de Sevilla al proetarra Muguruza, que vio cómo este viernes la capital hispalense amanecía empapelada con carteles en su contra, que rezaban frases como «Goya ETA» o «Muguruza no eres bienvenido». «He visto fugazmente algo», ha dicho de la Torre que, tras explicar el redactor lo sucedido, ha continuado esgrimiendo que «ETA dejó las armas hace 15 años, no entiendo seguir con el fantasma de ETA».

«Me parece bien la libertad de expresión siempre que no haya violencia. Yo condeno todo tipo de violencia, venga de quien venga. Pero, en este caso, que un tipo como Fermín Muguruza, que es un cineasta que hace películas, quiera utilizar el arte para expresarse y quiera defender un idioma que es un idioma oficial del Estado, a mí eso me parece bien. Lo que no me parece bien es estar intentando utilizar y reabrir una herida de una banda que hace ya 15 años que no mata… Entonces, plantear como si todavía ETA existiera, me parece populista», ha afirmado.

Ante ello, OKDIARIO Andalucía le ha recordado al actor que en la película de Fermín Muguruza se jalea y se pone como héroes a dos etarras. «¿Tú has visto la película?», cuestiona de la Torre. «Sí», respondemos. «¿Y te parece eso?», pregunta. «El comienzo sí», responde OKDIARIO. En ese momento, Clara Lago se quiere marchar y dice: «Bueno, yo os voy a dejar porque no me estoy enterando de la movida». Pero de la Torre continúa con su argumento: «La película habla de las conexiones que hay entre el poder y el tráfico de drogas». Pero le espetamos que en la película de Muguruza se pone como «héroes» a dos etarras que escapan de la prisión de San Sebastián. «Bueno, sí. Él tiene esa visión», admite. «Él es abertzale», continúa.