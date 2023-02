El proetarra Fermín Muguruza anda victimizándose en redes sociales tras hacer una película -nominada a los Goya- que rememora con júbilo cómo dos etarras, Iñaki Pikabea y Joseba Sarrionandia, escaparon de la prisión de Martutene (San Sebastián) el 7 de julio de 1985. Según un mensaje difundido en sus redes sociales, «la ultraderecha» sigue «con su vergonzosa persecución» al cantante filoetarra por su nominación a los Goya tras «décadas de acoso ideológico». Como «ultraderecha» los proetarras entienden que se encuentra este medio, toda vez que en la imagen que utilizan para victimizarse está el micrófono de OKDIARIO, que estuvo presente en el acto de Vox Sevilla contra la nominación a la película proetarra.

Y es que, tras pisotear a las 1.000 víctimas de ETA con una película que homenajea a presos etarras, Muguruza quiere pasar de amigo de los verdugos a, precisamente, víctima. «Anacronismo es que en 2023 la ultraderecha siga con su vergonzosa persecución a Fermín Muguruza, en este caso por su nominación en los Premios Goya con Black is Beltza. Décadas de acoso ideológico, no sé si habrá un caso igual en todo Europa. ¡¡EUTSI FERMÍN!! (¡¡AGUANTA FERMÍN!!)», es el tuit compartido en las redes sociales del proetarra Muguruza.

Julio Martínez Ezquerro

Julio Martínez Ezquerro (Logroño, 1931), concejal de 46 años y padre de dos hijas, regentaba un quiosco de prensa en la plaza de España de Irún… y es la verdadera víctima. El 16 de diciembre de 1977, tras una reunión en el Ayuntamiento de Irún, varios terroristas le mataron en el garaje de su casa disparándole a quemarropa tres balas en la cabeza y en el tórax. Su mujer, que escuchó el tiroteo, fue la primera en encontrar el cadáver. Iñaki Pikabea, etarra convertido en héroe por Muguruza en su película nominada a los Goya, fue condenado por este crimen atroz.

Polémica en Sevilla

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha hecho un llamamiento este jueves por el homenaje al cantante proetarra Fermín Muguruza, nominado en los Premios Goya que se celebrarán este sábado en la capital hispalense.

«El alcalde de todos los sevillanos va a ponerle la alfombra roja a un personaje siniestro como es Fermín Muguruza, conocido filoetarra, amigo de Otegi y activista abertzale, que ha sido nominado para los Premios Goya. La presencia de Muguruza en Sevilla no es bienvenida por la mayoría de los sevillanos y nos remueve todo aquello que no podemos olvidar, como el daño irreparable que han hecho los amigos de Muguruza en nuestra ciudad durante décadas. No podemos olvidar a los 1.000 españoles víctimas inocentes y caídas bajo las balas y los explosivos de los amigos de Muguruza. No podemos ni queremos olvidar que ETA intentó volar medio centro de Sevilla. Este episodio que nuestro alcalde va a producir está dentro de la hoja de ruta del blanqueamiento de ETA», ha explicado Cristina Peláez, portavoz de Vox Sevilla, en el centro de la capital hispalense.