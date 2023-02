Los desgarradores lamentos de víctimas de ETA por el homenaje a Muguruza: «¿Esto es memoria histórica?»

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha manifestado este jueves, en rueda de prensa, que «la celebración de la gala de los premios Goya en villa es un capítulo más del blanqueamiento de ETA». Junto a ella, han estado varias víctimas de ETA, que han mostrado su profundo dolor por el homenaje a un «proetarra» como es Fermín Muguruza, que tendrá lugar en la capital hispalense, donde tanto daño hicieron los etarras.

Peláez, en compañía de varias víctimas del terrorismo etarra, entre ellos, el diputado provincial Rafael García Ortiz, hermano de Ascensión García Ortiz, ha afirmado que «la gala de los Goya es un acontecimiento que tiene más de político que de cultura cinematográfica, pero este año, la izquierda y la extrema izquierda española, con la colaboración entusiasta del alcalde de todos los sevillanos, van a poner la alfombra roja para que sobre ella, desfile un personaje siniestro como es Fermín Muguruza, reconocido filoetarra, amigo de Otegi y activista abertzale que está nominado para obtener uno de los premios que otorga la Academia del Cine».

OKDIARIO Andalucía ha hablado con Rafael García Ortiz que, entre otras cosas, se pregunta cómo es posible que la «memoria histórica» se preocupe por cosas que han pasado hace 100 años y no por otras que han pasado hace mucho menos, concretamente el asesinato de su hermana en Sevilla, hace 25 años. También Rosario, otra víctima de ETA, ha narrado para este periódico su desgarradora historia, alertando del dolor que le producen hechos como los del homenaje en los Premios Goya al cantante proetarra Fermín Muguruza.

Acto de Vox

«La presencia de Muguruza en Sevilla no es bienvenida para una mayoría de sevillanos que no olvidan, ni pueden olvidar, el daño irreparable que los amigos de Muguruza han provocado en nuestra ciudad durante décadas. No podemos, ni queremos olvidar, a los mil españoles, víctimas inocentes, que han caído bajo las balas o los explosivos de ETA. No podemos, ni queremos olvidar que ETA intentó volar medio centro de Sevilla con un coche bomba cargado de Goma 2 que Henri Parot quiso llevar al aparcamiento subterráneo de la plaza de la Gavidia; carnicería evitada por la Guardia Civil», ha explicado Cristina Peláez, portavoz de Vox Sevilla.

La también candidata a la alcaldía de Sevilla ha recordado, también «el atentado en la prisión de Sevilla que le costo la vida a cuatro personas, entre ellas el funcionario Manuel Pérez Ortega, al doctor Muñoz Cariñanos, o el matrimonio compuesto por Alberto Jimenez Becerril y Ascensión García Ortiz».

«No vamos a olvidar, pero el que aparece haberse olvidado de tanto dolor, de tanto daño, es el alcalde Antonio Muñoz, que debe elegir si está con las víctimas, o con los amigos de los verdugos. Con los dos, no. Hoy somos nosotros, las mujeres y hombres de Vox, los que hacemos un llamamiento a la conciencia del alcalde, al que decimos alto y claro que los sevillanos no podemos ni debemos permitir que se utilicen nuestros recursos, tres millones de euros, tan necesarios para familias y barrios, en siniestras puestas en escena de esta serie, que por capítulos, supone el blanqueo de los terroristas, sus amigos y de quienes los apoyan y los jalean».