Andalucía sube a 3.118 la cifra de desalojados con 43 incidencias activas y 144 carreteras afectadas

Andalucía mantiene este viernes 13 de febrero a 3.118 personas desalojadas por el temporal, con 43 incidencias activas y 144 carreteras afectadas, 116 de ellas cortadas al tráfico. Las últimas evacuaciones se han producido en Pruna (Sevilla), Cortes de la Frontera (Málaga) y en las localidades granadinas de Zagra y Monachil, tras el impacto de la borrasca Oriana en la comunidad.

El Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) mantiene cuatro escenarios de actuación activos. Según el último parte de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), desde la medianoche se han coordinado 24 nuevas incidencias relacionadas con precipitaciones y fuertes rachas de viento, muchas por caída de ramas y mobiliario urbano en Sevilla, Huelva, Córdoba y Cádiz, sin daños personales.

La jornada del jueves se cerró con 157 emergencias gestionadas y, desde el 27 de enero, el acumulado asciende a 11.929. Por provincias, Cádiz suma 2.564 incidencias; Jaén, 2.079; Sevilla, 1.992; Granada, 1.655; Málaga, 1.230; Córdoba, 1.137; Almería, 746; y Huelva, 526.

La cifra total de desalojados se eleva a 3.118, principalmente en Cádiz (2.581), seguida de Málaga (257), Granada (108), Córdoba (87), Jaén (67), Sevilla (10) y Huelva (8). El incremento responde al desalojo de seis personas en Pruna por riesgo de derrumbe, doce en el entorno de la estación de Cortes de la Frontera y una veintena en Zagra y Monachil.

La borrasca Oriana mantiene 144 carreteras afectadas. Cádiz concentra 37 vías cerradas, Granada 24, Córdoba 18, Jaén 12, Málaga 10, Sevilla ocho y Huelva siete. La A-381 permanece anegada con un derrumbe entre los kilómetros 25 y 31 en sentido Jerez, en Medina Sidonia, aunque existe un desvío habilitado.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos en todas las provincias. Son de nivel naranja por viento en zonas de Almería, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora, y por fenómenos costeros en el litoral almeriense, la Costa granadina y el Estrecho de Cádiz. También hay aviso naranja por lluvias en Grazalema, con acumulados de hasta 110 litros por metro cuadrado en 12 horas.

La dirección del plan recomienda evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundadas y extremar la precaución tanto en carretera como en áreas próximas a cauces y embalses, ante el riesgo de nuevas crecidas y desprendimientos.