Andalucía se prepara para el giro del tiempo anunciado por la AEMET: alerta amarilla en estas partes

El tiempo anunciado por la AEMET puede cambiar por momentos, estaremos pendientes de una alerta amarilla que estará en estas partes de Andalucía. Estamos viviendo las últimas jornadas laborales de un tiempo que puede cambiar por momentos y que puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de detalles que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que nos está esperando en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha pensábamos que veríamos llegar una primavera cargada de actividad. Es momento de apostar claramente por una situación del todo inesperada en estos días en los que quizás vamos a descubrir algunos detalles que pueden afectar este fin de semana de operación salida. Es hora de conocer el tiempo al que podemos enfrentarnos en estos días en los que las escapadas pueden ser una realidad constante en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. La AEMET no tiene dudas de lo que nos está esperando.

Alerta amarilla en estas partes

Las alertas de la AEMET sirven para estar muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a este giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos marcará de cerca.

Es momento de estar pendientes de las alertas que pueden afectar la movilidad y quizás hasta los planes que tenemos en estos días en los que empezaremos a ver llegar un giro radical que puede convertirse en algo especialmente complicado de analizar.

Estaremos a merced de un tiempo que puede complicarse por momentos, especialmente en estos días en los que esperaríamos más y más sol. En unas jornadas de inestabilidad al alza pasadas y con esas lluvias que nos han acompañado gran parte del mes de marzo.

Dejaremos atrás una situación de borrasca tras borrasca, pero antes, deberemos estar preparados para las últimas alertas que quizás hasta el momento desconocíamos por momento. La AEMET puede convertirse en la antesala de algo más en estos días que hasta la fecha no esperaríamos enfrentarnos a nada más.

El giro en el tiempo que ha anunciado la AEMET

La AEMET no duda en darnos una serie de detalles de lo que puede pasar en estas próximas jornadas que hasta la fecha no pensábamos que estuvieran tan cerca. Tenemos unos días por delante con un tiempo que podría convertirse en la antesala de algo más.

De momento se ha activado esta alerta en Andalucía, ante una previsión del tiempo que anuncian desde la AEMET: «Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas por la tarde. Nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo occidental. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en ascenso. Vientos flojos variables. Levante moderado en el litoral mediterráneo, con intervalos fuertes en el Estrecho; amainando a lo largo del día».

Para el resto del país la situación puede ser muy diferente: «En el Cantábrico los restos de un frente frío dejarán precipitaciones débiles o moderadas; se espera que estas sean, a últimas horas, en forma de nieve a partir de los 900-1000 metros en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos. En el resto de la Península y en Baleares predominará la estabilidad y los cielos estarán poco nubosos o despejados. No se descartan algunas nubes bajas por la mañana en el entorno del Estrecho. En Canarias continuará la inestabilidad asociada a los restos de la borrasca Therese, con cielos nubosos y chubascos, que pueden ser fuertes en las islas más montañosas y venir acompañados de tormenta durante la primera mitad del día; los chubascos, menos intensos, serán dispersos durante el resto del día. Son probables las nieblas matinales en zonas del interior del Cantábrico. Las temperaturas máximas descenderán, de manera notable, en el extremo norte, y aumentarán en el resto. Las mínimas aumentarán en la mitad norte y descenderán en la sur. Las temperaturas en los archipiélagos sufrirán pocos cambios. Habrá heladas débiles en zonas altas de montaña».

Las alertas estarán activadas: «Probables nevadas débiles a últimas horas del día a partir de los 900-1000 metros en el tercio norte. Rachas muy fuertes del norte en el Ampurdán y de cierzo en el valle del Ebro. Descensos notables de las temperaturas máximas en el extremo norte. En Canarias, probables chubascos fuertes durante la primera mitad del día, acompañados de tormenta, sobre todo en las islas occidentales. Predominará el viento flojo de componente norte en la Península, más intenso en la mitad norte; en el Ampurdán y en el valle del Ebro soplará fuerte y con rachas muy fuertes por la tarde; en los litorales del sur el viento será flojo y del este, y en los litorales del este y en Baleares, flojo y del sur. En Canarias soplará el alisio, moderado».