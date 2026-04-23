Feliz Día de Aragón 2026: las mejores frases e imágenes para celebrar el San Jorge

El 23 de abril se celebra el Día de Aragón 2026, que coincide también con el Día del Libro. En esta jornada se recuerda la conocida leyenda de San Jorge y el dragón, símbolo de la lucha entre el bien y el mal. En Aragón, su vinculación comenzó a consolidarse en la Edad Media, cuando se le atribuyeron intervenciones milagrosas en batallas como la del Alcoraz.

Hoy en día, el Día de San Jorge se celebra con actos institucionales, actividades culturales, música, danza y jornadas de puertas abiertas en espacios emblemáticos como el Edificio Pignatelli y el Palacio de la Aljafería.

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«Esta jornada festiva y popular se celebra en la calle, con libros, flores, pasacalles y diversas actividades. San Jorge fue el jinete que en 1096 ayudó al rey Pedro I de Aragón, en la batalla de Alcoraz, para reconquistar la ciudad de Huesca.

En 1461, las Cortes de Calatayud establecieron en su honor la festividad del 23 de abril, para que se guardara, observara y celebrara solemnemente. La primera Diputación General de Aragón de la democracia, aprobó en 1978, declarar el 23 de abril como Día de Aragón», detalla el Ayuntamiento de Zaragoza.

La leyenda de San Jorge fue ganando fuerza tras su canonización.. En el contexto aragonés, se le atribuye haber intervenido en la batalla del Alcoraz en 1096, cuando las tropas de Sancho Ramírez habrían sentido su ayuda en combate. Más adelante, también se vincula su figura con la conquista de Huesca por parte de Pedro I, quien habría invocado su protección.

Ya en el siglo XIII, Jaime I el Conquistador relata que San Jorge se le apareció durante la toma de Valencia, y que en la conquista de Mallorca los enemigos huyeron al ver la figura de un jinete blanco, identificado con el santo.Finalmente, en el siglo XV, Juan II de Aragón y Navarra oficializó su papel como patrón de la Corona de Aragón, y la festividad quedó establecida por las Cortes de Aragón en 1461, consolidando así su importancia histórica y simbólica en el territorio.