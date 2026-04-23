Feliz Día de Aragón 2026: las mejores frases e imágenes para celebrar el San Jorge
El 23 de abril se celebra el Día de Aragón 2026, que coincide también con el Día del Libro. En esta jornada se recuerda la conocida leyenda de San Jorge y el dragón, símbolo de la lucha entre el bien y el mal. En Aragón, su vinculación comenzó a consolidarse en la Edad Media, cuando se le atribuyeron intervenciones milagrosas en batallas como la del Alcoraz.
Hoy en día, el Día de San Jorge se celebra con actos institucionales, actividades culturales, música, danza y jornadas de puertas abiertas en espacios emblemáticos como el Edificio Pignatelli y el Palacio de la Aljafería.
Las mejores frases para desear un feliz Día de Aragón 2026
«Esta jornada festiva y popular se celebra en la calle, con libros, flores, pasacalles y diversas actividades. San Jorge fue el jinete que en 1096 ayudó al rey Pedro I de Aragón, en la batalla de Alcoraz, para reconquistar la ciudad de Huesca.
En 1461, las Cortes de Calatayud establecieron en su honor la festividad del 23 de abril, para que se guardara, observara y celebrara solemnemente. La primera Diputación General de Aragón de la democracia, aprobó en 1978, declarar el 23 de abril como Día de Aragón», detalla el Ayuntamiento de Zaragoza.
La leyenda de San Jorge fue ganando fuerza tras su canonización.. En el contexto aragonés, se le atribuye haber intervenido en la batalla del Alcoraz en 1096, cuando las tropas de Sancho Ramírez habrían sentido su ayuda en combate. Más adelante, también se vincula su figura con la conquista de Huesca por parte de Pedro I, quien habría invocado su protección.
Ya en el siglo XIII, Jaime I el Conquistador relata que San Jorge se le apareció durante la toma de Valencia, y que en la conquista de Mallorca los enemigos huyeron al ver la figura de un jinete blanco, identificado con el santo.Finalmente, en el siglo XV, Juan II de Aragón y Navarra oficializó su papel como patrón de la Corona de Aragón, y la festividad quedó establecida por las Cortes de Aragón en 1461, consolidando así su importancia histórica y simbólica en el territorio.
- Feliz Día de Aragón, una tierra llena de historia, carácter y orgullo que nos une a todos.
- Hoy celebramos Aragón, una comunidad que combina tradición, cultura y un gran espíritu de futuro.
- Viva Aragón, una tierra que destaca por su identidad fuerte y el orgullo de su gente.
- En este día especial, recordamos la riqueza cultural y humana que hace grande a Aragón.
- Feliz Día de Aragón, donde la historia y la modernidad conviven con equilibrio y orgullo.
- Celebramos una tierra llena de valores, esfuerzo y una profunda identidad aragonesa.
- Aragón es más que un lugar, es una forma de sentir y de vivir con orgullo.
- Hoy rendimos homenaje a una comunidad llena de historia, tradición y carácter.
- Feliz día a todos los aragoneses que mantienen viva la esencia de esta gran tierra.
- Aragón nos enseña el valor de las raíces y la importancia de mirar al futuro.
- Orgullo de una tierra que ha sabido mantener su identidad a lo largo del tiempo.
- Celebramos Aragón, una comunidad que inspira respeto, esfuerzo y unidad.
- Feliz Día de Aragón, símbolo de historia, cultura y tradición que perdura.
- Hoy es un día para recordar lo que somos y de dónde venimos con orgullo.
- Aragón representa la fuerza de su gente y la riqueza de su patrimonio.
- Una tierra que une pasado y futuro con una identidad muy marcada.
- Feliz día a esta comunidad que sigue creciendo sin perder sus raíces.
- Aragón es cultura, historia y un ejemplo de perseverancia colectiva.
- Hoy celebramos una tierra que siempre ha sabido mantener su esencia.
- Orgullo de pertenecer a una comunidad tan rica en valores y tradición.
- Feliz Día de Aragón, donde cada rincón cuenta una historia única.
- Una tierra que ha construido su presente sobre una base histórica sólida.
- Celebramos Aragón, su gente trabajadora y su espíritu de superación.
- Hoy es un día para sentir orgullo de esta tierra llena de vida y cultura.
- Aragón es identidad, tradición y una mirada constante hacia el futuro.
- Feliz día a una comunidad que destaca por su carácter y autenticidad.
- Celebramos una tierra que ha dejado huella en la historia de España.
- Aragón es un ejemplo de unión entre sus tradiciones y su modernidad.
- Hoy celebramos la riqueza cultural que define a esta gran comunidad.
- Feliz Día de Aragón, tierra de esfuerzo, historia y profundo orgullo.
- Una comunidad que representa la fuerza de sus raíces y su gente.
- Hoy celebramos una tierra que nunca ha perdido su identidad.
- Feliz día a una comunidad que avanza sin olvidar su pasado.
- Aragón es cultura, tradición y un legado que sigue creciendo.
- Celebramos una tierra que destaca por su carácter único y fuerte.
- Hoy es un día para sentir orgullo de pertenecer a Aragón.
- Feliz Día de Aragón, símbolo de historia y valores compartidos.