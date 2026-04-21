Los mejores planes en Zaragoza para celebrar el Día de Aragón 2026

El Día de Aragón 2026 se celebra el 23 de abril en honor a San Jorge, patrón de la comunidad y cuya figura se vincula en Aragón a la legendaria batalla de Alcoraz de 1096, cerca de Huesca, donde, según la tradición, ayudó a las tropas cristianas en la conquista de la ciudad. La festividad fue instaurada oficialmente por las Cortes de Aragón en 1461 con el objetivo de consolidar su celebración de forma «solemne y permanente».

Durante esta jornada se celebran numerosos actos en las tres provincias aragonesas, como los Premios Aragón, actividades culturales y recreaciones históricas, como las representaciones tradicionales relacionadas con la leyenda de San Jorge y el dragón.

Día de Aragón 2026: los mejores planes en Zaragoza

La jornada del 23 de abril contará con el tradicional acto institucional de las Cortes de Aragón y el Gobierno de Aragón. Además, durante la tarde la fachada del Palacio de la Aljafería se iluminará con los colores de las barras de Aragón como parte de la celebración.

En el Palacio Pignatelli se desarrollará una amplia programación cultural. A las 10:30 horas se presenta «Rubén Díaz. Carpa Mágica del Jardín 10», seguido a las 10:45 horas por «Carabín Carabán. Escenario central del Jardín 4». A las 11:00 horas tiene lugar «El Dance del Rabal. Patio de la Corona», mientras que a las 11:30 horas continúa «Civi Civiac continúa la magia en la Carpa Mágica. Jardín 10». En paralelo, de 11:00 a 13:30 horas se celebra «Silent disco con Luna Roja Dj y Espai Sideral. Jardín 9» y de 11:30 a 14:00 horas «Ferieta de Juegos. Jardín 8». A las 11:45 horas se ofrece «Concierto de Berluna. Patio de la Corona».

A las 12:30 horas se suceden varias actividades como «Javi el Mago. Jardín 10» y «LaMov Danza presenta ‘España en conserva’. Sala de la Corona». A las 13:15 horas se presentan «Títeres Tía Helena representa ‘Cajal, el Rey de los Nervios’. Jardín 10» y «Concierto de Biella Nuei. Escenario central del Jardín 4». A las 14:15 horas actúa «El Coro Ixena. Patio de la Corona», seguido a las 14:30 horas por «Dj Guillems. Jardín 6».

Por la tarde, a las 15:30 horas vuelve «Rubén Díaz. Carpa Mágica del Jardín 10», mientras que a las 16:30 horas se desarrollan «Ana Continente Danza presenta ‘Cable a tierra’. Patio de la Corona» y «Civi Civiac. Carpa Mágica del Jardín 10». Entre las 17:00 y las 19:30 horas continúa «Ferieta de Juegos. Jardín 8», y de 17:00 a 20:00 horas se realiza «Colectivo Z desarrolla ‘Entra en Eszena’. Jardín 9».

A las 17:00 horas también tiene lugar «Espectáculo de circo ‘Rumbo Latoti’. Jardín 11» y «Violeta Borruel presenta ‘Lo que habita’. Patio de la Corona». A las 17:30 horas se presenta «Jotas con el Grupo Folklórico El Pilar. Patio de la Corona». A las 18:00 horas se representa «Títeres Tía Helena con ‘Cajal, el Rey de los Nervios’. Jardín 10», y a las 18:30 horas «Charraire presenta ‘Garabato y Cuchufleta’. Jardín 12». A las 18:45 horas actúa la «Banda de Gaitas de boto aragonesas. Patio de la Corona».

A las 19:30 horas se desarrollan dos propuestas: «Pilar Almalé presenta ‘Goya, te quiero’. Sala de la Corona» y «Javi el Mago actúa en la Carpa Mágica. Jardín 10». Finalmente, a las 20:30 horas se repiten «Civi Civiac. Carpa Mágica del Jardín 10» y se ofrece el «Concierto de ‘La estrella azul live’. Escenario central del Jardín 4».

Además, dentro de la programación cultural de San Jorge en la ciudad, se celebran múltiples actividades. Durante el 23 de abril, de 9:30 a 21:30 horas, tiene lugar el «Día del Libro. Paso de la Independencia». Entre las 10:00 y las 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas se puede visitar el «Museo Goya. Puertas abiertas», mientras que de 10:00 a 12:30 horas se ofrece «Entrada libre a La Seo». También de 10:00 a 20:00 horas abre «Caixaforum Zaragoza. Puertas abiertas».

Los museos municipales participan con jornada de puertas abiertas de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, incluyendo «Museo Pablo Gargallo», «Museo de Zaragoza», «Museo del Fuego y los Bomberos» y la «Ruta Caesaraugusta». De 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas se celebra la «Muestra de Artesanía Aragonesa. Plaza de los Sitios». Además, de 11:00 a 14:00 horas hay «Entrada libre al Palacio de la Infanta».

A las 12:00 horas se celebra el «Acto del día de Aragón. Entrega de distinciones. Palacio de la Aljafería», y a las 21:00 horas se realiza la «Iluminación de la Aljafería con los colores de la bandera de Aragón».

Puertas abiertas en la Aljafería

Las Cortes de Aragón han habilitado un sistema de registro previo para solicitar el acceso tanto a la sede parlamentaria como a la zona monumental del Palacio de la Aljafería con motivo de la celebración del Día de Aragón 2026. Las jornadas de puertas abiertas, se desarrollarán durante tres días, del 24 al 26 de abril, permitiendo a los visitantes acceder tanto al hemiciclo como a la zona monumental del Palacio de la Aljafería. El viernes la apertura será en horario de tarde, el sábado se extenderá durante toda la jornada y el domingo se ofrecerán visitas únicamente en horario de mañana.