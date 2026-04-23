Rally Islas Canarias 2026: horario, recorrido, dónde ver y todas las claves de la 50ª edición

El Rally Islas Canarias 2026 llega por fin y lo cierto es que no es una edición cualquiera. La prueba celebra su 50ª edición y lo hace con un formato especial, adaptado a las exigencias del Mundial y con novedades que han llamado la atención incluso antes de arrancar. Desde hoy jueves y durante cuatro días, Gran Canaria se convierte en un circuito abierto, con tramos que atraviesan la isla y miles de aficionados pendientes de cada detalle.

No ha sido un año sencillo para la organización. La borrasca Therese obligó a introducir cambios en el recorrido, sobre todo en la jornada del viernes, pero el planteamiento inicial se ha mantenido en lo esencial. El resultado es un rally muy técnico, exigente y con un desarrollo bastante claro de principio a fin.

Con ese contexto, hay tres aspectos que conviene tener claros si quieres seguir la prueba sin perderte nada: fechas, retransmisión y recorrido completo del Rally de las Islas Canarias 2026 y de todo ello os ofrecemos a continuación, las claves.

Cuándo es el Rally de las Islas Canarias 2026

El Rally Islas Canarias 2026 se disputa del jueves 23 al domingo 26 de abril en Gran Canaria, con cuatro jornadas bien diferenciadas que marcan el ritmo de la competición. La de hoy jueves arranca con el shakedown en Santa Brígida a las 11:01 horas, un primer contacto donde los equipos ajustan sus coches en un tramo de 6,26 kilómetros que combina zonas rápidas con otras más técnicas. También hoy, a las 18:05 horas, llega una de las grandes novedades: un tramo urbano en Las Palmas de Gran Canaria diseñado dentro de un estadio de fútbol, algo inédito en España, con dos coches compitiendo simultáneamente.

El viernes se entra ya en materia seria con tres tramos clave a doble pasada. La jornada comienza con Valleseco–Artenara (08:20 y 15:56), sigue con Tejeda–San Mateo (09:23 y 15:59), el más largo del día, y culmina con Mogán–La Aldea (11:16 y 17:52), que se disputa en sentido inverso al previsto inicialmente, añadiendo dificultad extra para los pilotos.

El sábado apunta a ser el día decisivo. Incluye Maspalomas (08:20 y 14:50), Arucas–Firgas–Teror (09:35 y 16:05) y Moya–Gáldar (10:51 y 17:21), este último el tramo más largo del rally con casi 29 kilómetros y uno de los más completos a nivel técnico.

El domingo se reserva para el desenlace, con dos tramos que pueden cambiarlo todo: Ingenio–Telde–Valsequillo (07:35 y 10:50), una de las grandes novedades del recorrido, y Santa Lucía–Agüimes (09:05 y 13:15), que actúa como Power Stage final con puntos extra en juego.

Dónde ver por TV y en vivo gratis

Seguir el Rally Islas Canarias 2026 es más fácil que hace unos años, aunque conviene saber bien cuáles son las opciones. A nivel televisivo, el Mundial de Rally se puede ver a través de su plataforma oficial, que ofrece todos los tramos en directo. Además, en Canarias suele haber cobertura específica en televisión autonómica, especialmente en los momentos clave como el arranque o el final del domingo.

Ahora bien, donde realmente se vive el rally es en directo. Gran Canaria se llena de aficionados que se colocan en distintos puntos de los tramos para ver pasar a los coches a gran velocidad. No hay que pagar entrada como tal, pero sí es importante elegir bien la zona. Las curvas enlazadas, los cambios de rasante o las zonas de frenada suelen ser los puntos más buscados, pero está claro que hay que llegar con tiempo. De hecho en algunos tramos, los aficionados se colocan con horas de antelación para asegurar una buena posición.

También hay opciones más accesibles, como el tramo urbano de Las Palmas, que permite ver el espectáculo sin desplazarse a zonas de montaña y con una visibilidad más cómoda.

Mapa y todos los tramos del Rally Islas Canarias 2026

El recorrido del Rally Islas Canarias 2026 se desarrolla íntegramente en Gran Canaria y mantiene el formato de tres tramos a doble pasada, aunque con ajustes importantes por las condiciones de algunas carreteras.

El jueves sirve como toma de contacto con el shakedown en Santa Brígida y el tramo urbano en Las Palmas, que este año se convierte en uno de los grandes atractivos por su formato dentro de un estadio.

El viernes arranca con Valleseco–Artenara, un tramo muy rápido y con buen asfalto que baja hacia Artenara. Después llega Tejeda–San Mateo, con una primera parte en subida y una bajada muy técnica hasta el final. La jornada se cierra con Mogán–La Aldea, un tramo largo, exigente y con zonas muy características como Los Azulejos.

El sábado concentra algunos de los puntos más importantes del rally. Maspalomas abre el día con un trazado rápido y exigente desde el primer kilómetro. Arucas–Firgas–Teror combina zonas rápidas con subidas técnicas, mientras que Moya–Gáldar se presenta como el gran desafío, con casi 29 kilómetros que obligan a gestionar bien neumáticos, ritmo y condiciones del asfalto.

El domingo pone el broche final con Ingenio–Telde–Valsequillo, un tramo que mezcla partes de ediciones anteriores pero en sentido inverso, y Santa Lucía–Agüimes, rápido, técnico y decisivo al ser la Power Stage.

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En conjunto, el recorrido combina carreteras estrechas, cambios de ritmo constantes y condiciones variables, lo que convierte esta edición en una de las más completas y exigentes de los últimos años.