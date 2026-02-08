Andalucía se prepara para un día movido: AEMET anuncia los cambios que llegan de forma drástica

La AEMET anuncia los cambios que llegan de forma drástica, Andalucía se preparar un día movido. Una de las comunidades más afectadas por este tiempo inestable ha sido una Andalucía que ha tenido algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Parece que tenemos que afrontar un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

AEMET anuncia los cambios que llegan de forma drástica

Llegan cambios de forma drástica para un territorio muy castigado por las lluvias. Andalucía ha sufrido las consecuencias de un tiempo que se ha alejado de lo que sería habitual en estos días que tenemos por delante, en general nos espera un importante cambio para el que debemos estar preparados.

Tal y como nos informan desde la AEMET: «Cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas durante la primera mitad del día, tendiendo a abrirse algunos claros durante las horas centrales del día y aumentando de nuevo a cubiertos de oeste a este por la tarde, con precipitaciones moderadas en la mitad occidental. Nubes bajas y brumas matinales, con bancos de niebla en las sierras. Cota de nieve alrededor de los 1000 metros en las sierras orientales. Temperaturas con cambios ligeros. Vientos moderados de componente oeste, fuertes en los litorales y en las sierras orientales, con rachas muy fuertes». El viento se abre paso después de las lluvias: «Rachas muy fuertes en el tercio oriental».

La situación para el resto de España puede ser de lo más intensa: «Situación dominada por la circulación atlántica en la Península, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, siendo menos abundantes en el tercio oriental peninsular y en general poco probables en Cataluña y sureste. Igualmente son poco probables en Baleares, con cielos poco nubosos tendiendo a nuboso. Los mayores acumulados se producirán en el oeste de Galicia, Estrecho, Cádiz y alrededores de las sierras Béticas, pudiendo ser fuertes, persistentes y puntualmente acompañadas de tormenta en esas zonas. Nevará en montañas del norte peninsular, siendo también posible en las del centro y sureste así como en zonas aledañas de las mesetas, pero con un aumento de la cota importante de oeste a este, con variaciones durante el día de 1800 a 2500m en la mitad suroeste y en 1000 a 1700m en la nordeste. En Canarias poco nuboso o con intervalos nubosos. Bancos de niebla en regiones de montaña de la vertiente atlántica e interiores de Galicia. Temperaturas máximas en descenso en interiores del nordeste peninsular y en aumento generalizado en el resto de la Península, notable en interiores del extremo sur. Pocos cambios en las islas. Mínimas en descenso en Baleares y nordeste peninsular, con aumentos en la mitad oeste, Canarias y Alborán, que pueden ser notables en el suroeste, y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular, moderadas en Pirineos».