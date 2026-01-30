Andalucía multiplica por 220 la potencia fotovoltaica en autoconsumo y supera las 190.000 instalaciones

Los tejados de hogares, empresas, industrias y edificios públicos andaluces son protagonistas de la transformación renovable que ha experimentado Andalucía en los últimos siete años. Desde finales de 2018 hasta junio de 2025, la comunidad ha multiplicado por 220 la potencia fotovoltaica en autoconsumo, pasando de apenas 8 megavatios (MW) a 1.740 MW, que representan ya el 11% de la capacidad verde instalada en Andalucía.

Según los datos ofrecidos por la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas, se ha producido un crecimiento sin precedentes en este período y los datos acumulados muestran una rápida evolución, al multiplicar por 73 el número de instalaciones de autoconsumo, convirtiendo a la tecnología solar fotovoltaica en uno de los pilares de la transición energética de la región.

Así, Andalucía ha pasado de contar con poco más de 2.600 instalaciones en el año 2019 a superar las 190.100 durante el primer semestre de 2025, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido. Solo en el año 2024 se desplegaron 58.000 nuevas instalaciones de autoconsumo, a pesar de la tendencia a la baja experimentada a nivel nacional, lo que confirma la fortaleza andaluza y la eficacia de las políticas de impulso desarrolladas por la Junta de Andalucía.

Un crecimiento que se ha notado especialmente en viviendas particulares, que han encontrado en el autoconsumo una vía directa para reducir su factura eléctrica, y también en pymes e industrias, que ven en la generación con energías limpias un factor relevante de competitividad al abaratar sus costes energéticos autoabasteciendo su actividad con la energía verde que producen en sus instalaciones.

El Gobierno andaluz, dada la importancia de este tipo de instalaciones para avanzar en la descarbonización de la economía y en la autonomía energética de la región, también ha querido predicar con el ejemplo.

Por ello, en el marco del Plan para el Ahorro Energético de la Junta de Andalucía 2026, instrumento general de organización y desarrollo de medidas para contribuir a conseguir un ahorro en el consumo eléctrico del Gobierno andaluz, cuenta ya con 14 MW de potencia instalada en autoconsumo en sus edificios públicos que permiten evitar la emisión de 5.367 toneladas de CO₂. Se cubre así parte de las necesidades energéticas de los inmuebles en los que se ubican y permite, además, un ahorro económico directo para las arcas públicas que se puede destinar a otras políticas prioritarias para Andalucía.

Liderazgo solar andaluz

A junio de 2025, la potencia verde instalada en Andalucía ascendía a 16.111 MW, de los que el 71% corresponde a tecnologías solares, consolidando a la región como una de las comunidades autónomas líderes en generación eléctrica limpia, la primera en potencia fotovoltaica instalada.

El aprovechamiento del enorme potencial renovable de Andalucía, especialmente el so-lar, que supera las 3.000 horas de sol al año en algunas zonas, es una de las políticas prioritarias que se ha marcado el Gobierno andaluz dentro de la Estrategia Energética de Andalucía 2030, en las que ha venido trabajando intensamente durante esta legisla-tura como forma imprescindible para la transición energética sostenible en la Comunidad y para avanzar hacia un modelo eficiente, sostenible, seguro y neutro en carbono.

Prueba de ello es que, gracias al despliegue de medidas de agilización y simplificación administrativa, el esfuerzo e impulso de las consejerías implicadas en la tramitación de proyectos renovables y a instrumentos como la Unidad Aceleradora de Proyectos, en Andalucía el 68% de la energía que se genera es verde, alcanzado el 83% del objetivo de generación planteado a 2030 en su planificación.

Y ello incluso habiendo incrementado sus objetivos energéticos el pasado mes de abril, aspirando a que las renovables representen el 82% en la generación de electricidad de la comunidad, frente a la meta inicial que se situaba en un 75%.