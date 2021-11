A la Junta de Andalucía de PP y Ciudadanos (Cs) se le está complicando sacar adelante los que serían los mayores Presupuestos de la historia de la comunidad. Pese a que Juanma Moreno, presidente del Ejecutivo autonómico, se había mostrado dispuesto a negociar con todos los grupos, este miércoles, tras la presentación del proyecto preparado por los dos partidos del Gobierno, PSOE y Podemos han dejado claras sus intenciones de hacer una enmienda a la totalidad, con lo que sólo Vox, que condiciona su apoyo al cumplimiento de los acuerdos de investidura, tiene en su mano la aprobación de las cuentas autonómicas.

PP: «Son las cuentas de Andalucía»

José Antonio Nieto, portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, ha hecho especial hincapié en recordar que son las cuentas «para los andaluces», y no para los «partidos». «Si los parlamentarios andaluces estamos a la altura y conseguimos sacar un acuerdo sensato y coherente y le ofrecemos a los andaluces los Presupuestos que Andalucía necesita para 2022, habremos hecho el principal ejercicio que toca hacer cada año a esta cámara y que cada uno tiene que asumir en nombre de su grupo político», ha señalado Nieto.

«Creo que el Gobierno ha presentado los Presupuestos que necesita Andalucía y los grupos parlamentarios tenemos que conseguir que los hagan todavía mejores, y que los apruebe en tiempo y forma», ha sentenciado Nieto.

Cs: «La oposición ya no tiene excusas»

Teresa Pardo, portavoz de Cs en el Parlamento, ha recordado que «son los cuartos presupuestos y ahora a todos los partidos políticos nos toca estar a la altura». Pardo ha dejado claro que, bajo su punto de vista «la oposición ya no tiene excusas».

«Son unos Presupuestos donde se incrementa en más de 1.100 millones de euros para Salud, se incrementan casi 700 millones de euros para Educación, y se incrementan casi 500 millones de euros para políticas sociales», ha enfatizado la portavoz de Cs.

Vox: «Si cambian tendrán nuestro apoyo»

Manuel Gavira, portavoz de Vox, por su parte, ha sido, quizás, el líder de un grupo parlamentario más abierto a negociar con PP y Cs. Eso sí, aunque ha rebajado el tono de esta mañana, Gavira ha vuelto a cargar contra la Junta: «Desgraciadamente, parece que son sus primeros Presupuestos. Y ya son los cuartos. El Gobierno lleva cierto retraso en la transformación que debe de tener Andalucía. Y se lo venimos diciendo al presidente de la Junta de Andalucía y se lo venimos diciendo al consejo de Gobierno en las últimas semanas».

Sin embargo, también ha tenido palabras en las que ha dejado la puerta abierta a alcanzar un acuerdo: «Tiene una opción: continuar las mismas políticas socialistas o cambiar. Nosotros, si cambian y cumplen, tendrán nuestro apoyo. Si no cambian y no cumplen no tendrán el apoyo».

PSOE: «Sin negociar habrá enmienda»

Para la portavoz socialista, Ángeles Ferriz, hay poco que hacer. «Nosotros hemos planteado, dentro de las propuestas que están encima de la mesa del señor Moreno Bonilla desde el 1 de octubre, y que aún no han sido valoradas, no sabemos con cuáles están de acuerdo y con cuáles no están de acuerdo, desde luego, si parte de esas propuestas no están incluidas en los Presupuestos, si no se sientan con nosotros, por supuesto que el PSOE presentará una enmienda a la totalidad», ha anunciado.

«Nosotros hemos creído que el momento requería de altura política, y por eso tendimos la mano para intentar, por primera vez en la historia de Andalucía, que el principal partido de la oposición, con el partido del Gobierno, pudieran sentarse a hablar en lo que están o no están de acuerdo, no ha sido posible», ha señalado Ferriz.

Podemos: «Enmienda a la totalidad»

Inmaculada Nieto, portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento, además de rechazar la posibilidad de condenar la agresión a una vocal de Vox en Cerro-Amate (Sevilla), ha anunciado que presentarán una enmienda a la totalidad: «Todo confirma que efectivamente la política se mantiene con rumbo fijo a pesar de que los indicadores lo desaconsejan absolutamente. Por tanto, nuestro grupo está en condiciones de anunciar que presentaremos una enmienda a la totalidad».