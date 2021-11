Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, ha endurecido el tono con el PP de Andalucía (PP-A). «Ha llegado el momento de cumplir los acuerdos», ha enfatizado Gavira, que ha señalado algunos de esos pactos que se alcanzaron en el Acuerdo de Investidura que, a su juicio, no se han cumplido: «Administración paralela, Canal Sur, el género, la memoria histórica, la inmigración, la okupación…».

Gavira ha recalcado que Vox no va a cambiar, toda vez que van a hacer «lo que dijimos». En este sentido, el líder de Vox en Andalucía ha advertido de que en la campaña electoral que se avecina, de cara a los comicios autonómicos que se celebrarán, si no hay cambios, a finales de 2022, se van a dirigir a «los votantes del PP que en diciembre de 2018 se creyeron las patrañas de Moreno Bonilla».

Bajo su punto de vista, ha habido una «tremenda irresponsabilidad del PP» en Andalucía. «¿Recuerdan lo que decían sobre la violencia de género?», se ha preguntado Gavira, que ha dicho que «Moreno Bonilla es como Rajoy» porque «dice una cosa, promete una cosa, y hace lo contrario».

«Confirmamos que Moreno Bonilla es muy del PP, dice una cosa y hace lo contrario», ha insistido Gavira, que critica que desde la Junta «siguen con el mantra de la gestión» mientras avanza «el rodillo ideológico de la izquierda».

«Si el Gobierno de Andalucía no cambia, nos mantendremos firmes porque no vamos a renunciar a nuestros principios», ha subrayado Gavira.

Tono

Este endurecimiento en el tono, tal y como ha explicado Gavira en rueda de prensa del Parlamento de Andalucía, se ha producido porque, a su juicio, cuando acaba el debate de los Presupuestos «Moreno se gira a la izquierda».

«Esto significa que no tienen voluntad de cumplir con Vox, así que nos mantenemos firmes en lo que dijimos en aquel momento. Y no vamos a cambiar. Y si cambiamos, corremos el riesgo de parecernos al Partido Popular. Por eso quizás ha habido un recrudecimiento en mis palabras. Pero es que Juanma Moreno se está girando a la izquierda, y ese es un signo más de que no quieren cumplir con Vox», ha concluido Gavira que, sin embargo, ha admitido que «siempre hay una esperanza, pero la esperanza está condicionada al cumplimiento».