La Junta de Andalucía, a través de su vicepresidente, Juan Marín, ha «alucinado» este martes con la propuesta que ha entregado el PSOE de Andalucía (PSOE-A) de Juan Espadas al Ejecutivo autonómico de cara a negociar los Presupuestos 2022. Según Marín, se trata de «una carta a los Reyes Magos» en la que no hay «ninguna propuesta». «Llevo ocho años negociando Presupuestos en la comunidad y no había visto un documento así en ninguna de las negociaciones anteriores», ha espetado el vicepresidente autonómico y líder de Ciudadanos (Cs) Andalucía.

«No hay ninguna propuesta. Hay una carta a los Reyes Magos de 19 puntos que es un brindis al sol. Ni una sola cifra, ni una sola partida presupuestaria, nada… Por favor, esto es mucho más serio. Estamos hablando del Presupuesto para ocho millones y medio de personas. De garantizar el estado de bienestar, de garantizar las inversiones, de poder contratar más personal sanitario, más profesores, destinar más recursos a políticas sociales, a hacer infrastructuras que llevan décadas esperando. ¿Y viene usted con un documento de tres páginas diciéndome que hay que invertir más en I+D+i? Vale, estoy totalmente de acuerdo señor Espadas. Pero, ¿de dónde sacamos las partidas?», se ha preguntado Marín.

«¿Este es el partido socialista del cambio o del recambio de Susana Díaz? Yo, de verdad, es que alucino», ha subrayado el vicepresidente andaluz que, además, ha querido dejar claro que haya o no Presupuestos autonómicos para 2022 la legislatura se va a culminar y no se va a producir adelanto electoral, al tiempo que ha demandado al PSOE-A que se deje de «chantajes» y «amenazas» vinculadas a un posible apoyo o no a esas cuentas y supere la «bicefalia» en la que está instalado.

Junto al consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo Elías Bendodo, han confirmado que el proyecto de Ley de Presupuestos para 2022 se someterá al Consejo de Gobierno el próximo miércoles 3 de noviembre y serán remitidos al Parlamento.

Marín y Bendodo han querido dejar claro, ante todo, que haya o no Presupuestos para 2022, la estabilidad del Gobierno andaluz está garantizada y la vocación es culminar la legislatura. El vicepresidente ha expresado a este respecto que, en ningún caso, el acuerdo presupuestario «va a afectar a la duración de esta legislatura, ni por el interés del PSOE-A por un lado ni por el interés de Vox por otro».

Ha añadido que en este momento no se está trabajando con una prórroga de los actuales presupuestos, sino que se está en aprobar las cuentas de 2022 el próximo miércoles 3 en el Consejo de Gobierno y remitirlas al Parlamento. Si finalmente, en la Cámara no salieran adelante, según ha señalado, nos «iremos a prórroga presupuestaria, pero eso no va a condicionar la legislatura».

Pataleta socialista

El PSOE-A ha instado al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A) a «desautorizar» el «exabrupto» con el que, según los socialistas, ha respondido el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), a las declaraciones que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha realizado este martes en torno a la oferta socialista de diálogo con el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos (Cs) para alcanzar un acuerdo para aprobar el Presupuesto de la Junta para 2022.

En un comunicado, el PSOE-A reacciona así después de que su secretario general, Juan Espadas, haya reclamado este martes en rueda de prensa una «respuesta» a las propuestas concretas que el Grupo Socialista ha trasladado al Gobierno andaluz para acercar posturas sobre el proyecto de Presupuesto, y después de que el vicepresidente de la Junta haya replicado, en el transcurso de la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, advirtiendo al dirigente socialista de que «se va a quedar esperando, porque este Gobierno no acepta chantajes de Espadas ni de nadie».

Desde el PSOE-A reclaman, al hilo de estas declaraciones, que el presidente de la Junta «desautorice o confirme la falta de respeto de Juan Marín a los miles de andaluces y andaluzas a los que representamos los socialistas».

«La salida de tono, el exabrupto de Juan Marín contra el PSOE no es la respuesta que esperan los andaluces al ofrecimiento que Juan Espadas hizo para negociar el presupuesto del próximo año», añaden desde el PSOE-A, que defiende que «ofreció lealmente al PP la posibilidad de trabajar en un acuerdo de presupuestos para Andalucía ante la situación excepcional que vive nuestra comunidad, demostrando estar a la altura de las necesidades excepcionales y del momento único para impulsar la recuperación justa que tiene por delante nuestra comunidad con la llegada de financiación extraordinaria proveniente de los fondos europeos».