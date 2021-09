El número de nuevos contagios de coronavirus en Andalucía se está reduciendo a pasos agigantados. Hoy sábado 4 de septiembre por primera vez se ha conseguido una cifra que nos trasladará directamente hasta marzo, cuando el número de casos se quedó por debajo de 900 positivos. Un buen rumbo que se marca también con la tasa Covid que lleva semanas descendiendo de forma significativa, poco más de 170 puntos y por debajo del riesgo extremo marcando de esta manera, el fin de la quinta ola en el horizonte.

Andalucía registras 895 contagios, 14 muertes y deja su tasa covid en 176,3

El número de nuevos positivos de coronavirus desciende de forma significativa en Andalucía, se están consiguiendo cifras que hace meses que no se veían. Hay cada vez menos contagiados, en esta lucha esta comunidad autónoma está consiguiendo buenos números. Ha sido una de las regiones de España con menos incidencia en esta quinta ola.

Los 895 contagios de este sábado se registran tras los 1.095 de este viernes, los 1.229 del jueves, los 949 del miércoles, los 980 del martes, los 1.359 del lunes (48 horas), los 1.514 del sábado y los 1.698 positivos del viernes pasado. Por provincias, Sevilla continúa nuevamente como la que más casos suma con 247 casos, seguida de Málaga con 165, Cádiz con 133, Granada con 93, Jaén con 70, Almería con 64 Córdoba con 62 y Huelva con 61.

Estos contagios a la baja consiguen que la tasa de referencia siga descendiendo de forma ininterrumpida desde hace semanas. La incidencia acumulada en Andalucía se sitúa en 176,3 casos por cada 100.000 habitantes, una tasa que no se registraba en la comunidad desde el 2 de julio cuando se contabilizaron 173 puntos de incidencia, y que supone 18 puntos menos respecto a la jornada anterior y 78,2 puntos menos que hace siete días.

El peor dato de este día son las 14 muertes que se reparten de forma desigual por Andalucía. Algunas provincias se libran de la pérdida de alguno de sus habitantes, consiguiendo el objetivo que todos quieren, pero otras no pueden escapar un día más de este virus. En cuanto a los 14 fallecidos registrados en las últimas 24 horas, se contabilizan cinco muertes en Málaga, tres en Cádiz y Sevilla, dos en Jaén y una en Almería. El coronavirus no da tregua, no se puede bajar la guardia ante una enfermedad que no deja de causar víctimas en todo el mundo.