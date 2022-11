Adelante Andalucía y las mentiras de María León sobre el abuso policial: «España tiene lagunas»

Adelante Andalucía, coalición liderada por Teresa Rodríguez, apoyó a la actriz María León en su denuncia contra la Policía Local tras su detención por agredir a una agente. Una vez archivada la causa contra los policías, desde Adelante Andalucía no son capaces de admitirlo y, no contentos con ello, se lanzan a decir que es que «España tiene algunas lagunas en en cuanto a la no instrucción suficiente de denuncias por actuaciones desproporcionadas por parte de los agentes de la autoridad».

Cuestionada la portavoz de Adelante Andalucía, Maribel Mora, sobre el archivo de la causa que ellos defendieron a capa y espada, la política andaluza ha dicho lo siguiente: «La verdad es que no sé exactamente… No he leído el archivo ni sé la causa del archivo. Llama la atención que no haya habido una instrucción y ya se haya archivado la causa. En concreto, no puedo hacer un comentario sobre ese archivo. Sí podría decir que una denuncia que se realiza mucho por organismos de derechos humanos, y por el defensor del pueblo y por el tribunal europeo de derechos humanos, es que España tiene algunas lagunas en cuanto a la no instrucción suficiente de denuncias por actuaciones desproporcionadas por parte de los agentes de la autoridad. No sé si este será el caso pero como que recuerda un poco».

Recurso

La actriz María León ha anunciado este miércoles que recurrirá la decisión del Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, de sobreseer provisionalmente y archivar su denuncia contra los agentes de la Policía Local hispalense que actuaron en su identificación y arresto por agredir presuntamente a una agente del dispositivo, extremo que ella niega asegurando haber sido «víctima de un abuso policial».

Así lo ha anunciado la actriz en una publicación en su perfil oficial en las redes sociales, asegurando que el recurso será formalizado «esta misma semana» para revertir el archivo de las actuaciones.

El mensaje ha sido el siguiente: «He sabido por los medios de comunicación que provisionalmente se ha sobreseído mi denuncia. Esta misma semana quedará presentado recurso».