Los policías municipales sacan los colores a María León: «Se inventó una detención ilegal»

Tras el archivo de la denuncia de María León contra los agentes de la Policía Local de Sevilla que la detuvieron tras agredir a una de las policías, el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) ha celebrado la decisión judicial y ha recordado a la actriz que no todo vale. Recuerdan que queda «evidente que no incurrieron en ninguna agresión ni detención ilegal», que «la detención fue correcta» y que fue fruto de «una agresión» de la actriz a una agente. Además, han reprendido a León porque no procede «inventar una detención ilegal para defender» una determinada postura.

El Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla ha resuelto el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia promovida por la actriz María León, contra los agentes de la Policía Local hispalense que actuaron en su identificación y arresto por agredir presuntamente a una agente del dispositivo.

El presidente del Sppme en Sevilla, Luis Val, ha manifestado en que la magistrada al frente del Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla «no ha visto indicios delictivos en la actuación» de los agentes responsables de la identificación y detención de conocida actriz.

«Se le instruyen diligencias a una persona, que lógicamente mantiene aún su presunción de inocencia y el juzgado tendrá que estipular si pasa por una vista oral y si se le condena o no», ha razonado Luis Val, precisando que la decisión judicial refleja, en cualquier caso, que no procede «inventar una detención ilegal para defender» una determinada postura.

Hechos

Mientras le realizaban la prueba de alcoholemia un grupo de personas, entre las que se encontraba María León, habría comenzado a increpar a los agentes y a grabar la escena con sus teléfonos móviles, ante lo que la Policía Local les solicitó la identificación. La actriz no portaba su DNI, por lo que los agentes le instaron a acudir a comisaría en coche patrulla.

Tras ello, según la versión policial, varias personas del grupo habrían rodeado el patrullero, abriendo una de ellas una de las puertas, ante lo cual la actriz se dispuso a salir del vehículo, extremo que trató de impedir una agente, siendo supuestamente golpeada por María León, finalmente detenida por tal extremo.

Durante su comparecencia judicial, según informaban fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la actriz se acogió a su derecho constitucional a no declarar, tras lo cual el juzgado ordenó su puesta en libertad provisional, investigada por un presunto delito de atentado a la autoridad.