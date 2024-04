La vuelta de ‘Sálvame’ tiene truco y pinta muy mal

Sí, vuelve Sálvame pero de aquella manera. El mítico programa de Telecinco regresa pero sin cadena, lo hará en redes sociales y, atención al detalle, de momento sólo se emitirá durante dos meses de prueba. ¿Qué significa esto? Que los de Fabricantes Studio (antes La Fábrica de la tele) no tienen más dinero. Seguramente han vendido el formato a todas las plataformas posibles (de Netflix han salido por la puerta de atrás) y al no hacerles ni caso, se han sacado de la manga un canal en Youtube y el regreso de Sálvame (que ahora se llamará Ni que fuéramos Sálvame) para crear revuelo en redes y a ver si, con suerte, alguien les compra el formato. Todo suena a cutre e improvisado aunque ya se encargarán ellos de dar titulares en directo para que se hable del programa. ¿Triunfará? Hará ruido, seguro, pero en cuanto a audiencia lo tiene difícil. Si hasta Amazon Prime ha reconocido que OT 2023 ha sido un fracaso económico… Que algo sea trending topic en X (antes Twitter) a diario no lo convierte en un éxito.

Sálvame volverá con su formato habitual de las tardes gracias a Canal Quickie, noticia que se ha confirmado en la mañana de este miércoles 17 de abril. Lo hará el lunes 6 de mayo, justo un año después de se filtrase la noticia de que el mítico programa de Telecinco iba a ser cancelado tras 14 años en antena. Tras esto, La Fábrica de la tele, también rompió su relación con Mediaset y los dueños de la empresa, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, montaron Fabricantes, su nueva productora. Pero antes se estrenó en Netflix Sálvese quien pueda, un reality en dos entregas que seguía a varios colaboradores del programa original de viaje por Miami y México. Un producto mediocre y decepcionante que si bien la primera parte fue un moderado éxito, la segunda pasó desapercibida.

Ahora ha sido Fabricantes Studio la que ha presentado este nuevo canal llamado Quicki (nombre horrible, por cierto) que pretende recuperar su particular forma de tratar la información rosa. Belén Esteban, Víctor Sandoval, Lydia Lozano, Chelo García Cortés y Kiko Matamoros volverán a reunirse en Ni que fuéramos Sálvame, una tertulia que estará presentada por María Patiño y contará con David Valldeperas como director y que se emitirá de lunes a viernes a partir de 6 de mayo.

El primer canal de streaming EN DIRECTO y gratuito dedicado a la actualidad del corazón y la televisión. Incluye Ni que fuéramos Sálvame con Belén Esteban,María Patiño,Lydia Lozano, Víctor Sandoval,Chelo Gª Cortés o Kiko Matamoros. De lunes a viernes a partir del 6 de mayo. pic.twitter.com/hWR6UKbHRz — Canal Quickie (@CanalQuickie) April 17, 2024

En un comunicado de prensa, la productora asegura que: «Youtube, Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitch o X (antes conocido como Twitter) acogen entusiasmados esta nueva apuesta audiovisual dirigida a todas aquellas personas que se han quedado huérfanas de entretenimiento desvergonzado y provocador. Canal Quickie ofrece compañía a todos aquellos que buscan travesuras televisivas y una mirada de la vida sin complejos ni ataduras».

Un regreso cutre y por la puerta de atrás

Pero hay que leer la letra pequeña. Ni que fuéramos Sálvame se emitirá, de momento, durante sólo dos meses (mayo y junio). Será un periodo de “prueba” según sus creadores. Esto pìnta muy mal. Cualquiera que sepa un poco de cómo va la industria audiovisual puede hacerse una idea de lo que ha pasado. Seguro que Óscar Cornejo y Adrián Madrid han intentado vender el regreso de Sálvame al mejor postor, el problema es que no ha habido postor alguno. Dos meses es el tiempo máximo que tienen para pagar a los colaboradores y al equipo completo sin arruinarse. Y vuelven pensando que todo es oro en redes sociales y que si hacen mucho ruido, alguna plataforma o cadena terminará pujando. Tienen a su favor que van a poder decir lo que les dé la gana. Han prometido que no habrá censura ( la propaganda política que nos espera va a ser buena) y eso significa que habrá titulares a diario, pero esto no garantiza nada.

Triunfar en redes sociales no se traduce a éxito, o al menos no al éxito al que estaban acostumbrados en una cadena en abierto. Pueden mantenerse pero no ganar lo que ganaban antes. Lo que ocurre en Instagram, Youtube, Tik Tok o X es , en comparativa, minoritario. Por eso Broncano lo va a tener difícil al pasar de Movistar + a TVE y por eso Amazon ya ha dicho que OT 2023 ha sido un fracaso comercial a pesar de ser trending topic a todas horas.