Kiko Matamoros estalla tras haber sido convocado para estar en una mesa electoral

El próximo domingo 23 de julio se celebrarán unas nuevas elecciones generales. Por lo tanto, muchos son los españoles que están recibiendo en sus hogares las convocatorias para formar parte de una mesa electoral. Un ejemplo lo encontramos en Kiko Matamoros, que no ha dudado en utilizar sus redes sociales para quejarse de lo ocurrido.

Recordemos que el que fuera colaborador de Sálvame tiene 66 años por lo que, como todos sabemos, los mayores de 65 años, discapacitados o embarazadas a partir de 6 meses están exentos de formar parte de una mesa electoral. Pero, a pesar de todo, a Kiko Matamoros le ha llegado la notificación.

Por este mismo motivo, no ha dudado un solo segundo en utilizar su perfil de Instagram para rebelarse y, cómo no, denunciar públicamente el hecho de poder ponerse en contacto con la Junta Electoral de su zona para solucionar el asunto. Con una publicación en la mencionada red social, el colaborador estalló como nunca.

“Los mayores de 65 están exentos de formar parte de una mesa electoral. A pesar de ello, me convocan como vocal suplente”, escribía Kiko Matamoros en esta comentada publicación en Instagram. “Facilitan un número de contacto (91 360232) al que he llamado desde el viernes 40 veces; no hay respuesta”, añadió.

Por si fuera poco, el tertuliano quiso ir mucho más allá, tirando de su característica ironía: “Gracias por su trabajo impecable a la Junta Electoral de Zona de Madrid. No pienso dar un paso más, que sea lo que Dios quiera”. Un texto que acompañaba a una imagen en la que aparece el propio Kiko Matamoros junto a la notificación, visiblemente sorprendido ante la situación que le está tocando vivir.

Como no podía ser, la publicación no tardó en llenarse de numerosos comentarios. Entre ellos, hemos podido leer los siguientes: “Kiko, es que no aparentas 65, por eso te han mandado la carta!”, “Es que estás muy joven”, “Muy bien Kiko, yo voy hacer lo mismo, que pase lo que dios quiera” o, incluso, “Pues ve preparando porque yo no me presenté alegando motivos y condena de multa y prisión”. ¿Logrará solucionarlo antes de que llegue el próximo domingo?