Kiko Matamoros, sobre su adicción a las drogas: “Se me estaba necrosando la nariz”

Hace tan solo unas semanas, Sálvame llegó a su fin. A pesar de todo, tan solo unas horas más tarde, se confirmó que ocho de sus colaboradores serían protagonistas de un nuevo reality en Netflix. Uno de ellos era Kiko Matamoros. En una entrevista con El Español, el tertuliano se ha sincerado sobre numerosos aspectos.

Entre ellos, y como no podía ser de otra manera, el final de Sálvame: “En su momento fue algo revolucionario, una nueva forma de hacer televisión”. Por si fuera poco, añadió: “Enseñar a la gente cómo son las tripas, lo que pasa en un pasillo, esos llantos, esa bronca o esas bromas fuera de plató, esas conversaciones en publicidad…”

Kiko Matamoros, a su vez, se pronunció sobre el término “telebasura”: “Me hace mucha gracia. Yo estoy orgulloso de haber hecho telebasura. Creo que eso existe más en un informativo ideologizado y tendencioso”. Eso sí, a pesar del final de Sálvame, reconoce que no está preocupado por su futuro: “He estado 40 años haciendo televisión y puedo estar otros 40 sin hacerla”.

Respecto a su etapa en el programa de La Fábrica de la Tele, el tertuliano ha sido sincero: “Yo me lo he pasado muy bien, pero también me he aburrido muchísimo en un plató. Yo ya me lo sabía todo. A veces me he sentido como un funcionario pegando sellos”. En esta entrevista, Matamoros también ha hablado de otros asuntos, como es su deuda con Hacienda.

Y es que, a pesar de haber estado durante años en la lista de morosos, este 2023 ya no es así: “Ahora mismo no estoy en la lista de deudores. He pagado mucho dinero porque me embargaban las nóminas, no por gusto”. Respecto a su adicción a la cocaína, Kiko Matamoros ha dejado muy claro que esa etapa de su vida ha quedado en el pasado.

“Recuerdo que consumía y decía: ‘¿para qué?’. Es como un medicamento, al final te haces resistente. Fueron 50 años drogándome de forma lúdica, pero llega un momento en que no compensa”, reconoció. “Se me estaba necrosando la nariz y el médico me dijo ‘para esto o te vas a la mierda’. Me pusieron un tratamiento dos meses antes de irme a Supervivientes. He recuperado los tejidos y me encuentro perfectamente”, confesó.