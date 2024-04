Josh O’Connor quiere interpretar a una «versión más oscura» de Willy Wonka

Puede que todavía no haya alcanzado esa presencia mediática de la que gozan otros nombres como Tom Holland o Timothée Chalamet, pero nadie duda de que Josh O’Connor es uno de los actores del momento. El británico acaba de estrenar Rivales en los cines, compartiendo elenco con Mike Faist y Zendaya, pero su progresión interpretativa parece que no se quedará en una anécdota esporádica. Eligiendo sus papeles con sumo cuidado, O’Connor se está convirtiendo en esa rara avis actoral que sabe combinar a la perfección el cine autoral con las glamorosas producciones hollywoodienses. Por ello, no resulta extraño oír en sus declaraciones sus deseos de interpretar a una «versión oscura» de una figura tan popularmente comercial como Willy Wonka.

El personaje de Roald Dahl fue revisitado recientemente con Wonka. Una precuela/spin-off que nos contaba cómo el propietario de la famosa fábrica de dulces se convertía en el chocolatero más famoso del mundo, mucho antes de que Charlie Bucket consiguiese el ansiado ticket dorado. El rol fue interpretado por Chalamet, quien se convirtió en el heredero de otros rostros que ya habían encarnado al legendario personaje, como Gene Wilder y Johnny Depp. La aproximación del nominado al Oscar se acercó más a la versión original de Wilder que a esa perspectiva oscura, con la que Tim Burton y Depp adaptaron el material de Dahl en 2005. Una oscuridad sobre el empresario azucarado, a la que se siente mucho más atraído O’Connor, según ha contado en su última entrevista.

Wonka está «realmente enfadado»

Mientras promocionaba Rivales, el de Southampton explicó que en realidad a pesar de la aparente luz que despierta la actuación de Wilder, para él representa una actitud inquietante, pues le parece que la oscuridad que emana de él es la de un hombre «realmente enfadado». Una opinión contraria a la que habitualmente se ha tenido sobre el trabajo del actor cómico, pues en contraste con la de Depp, la transformación de Wilder siempre se ha entendido como un acercamiento cándido.

«Me encantaría interpretar a Willy Wonka, pero como un Willy Wonka oscuro», comenzaba diciéndole O’Connor a la revista WSJ. Aunque por supuesto, el ganador del Emmy sabe a la perfección que el actor de Dune dio vida al papel el pasado año. «Sé que acaban de hacer una película de Wonka con Timothée Chalamet, pero realmente me gustaría interpretar a una versión más oscura de él», explicaba para después, entrar a apuntar su particular mirada sobre el trabajo de Wilder:

«Creo que la versión que Gene Wilder tiene de él es muy oscura. No es oscuro de una manera siniestra; es sólo que creo que es un hombre realmente enojado. Sabes, estos niños ganan un concurso para recorrer una fábrica de chocolate y aparentemente todos desaparecen. Es algo loco y oscuro».

Josh O’Connor en ‘Rivales’

Su desempeño en la última película de Luca Guadagnino no es ajeno a esa oscuridad de la que habla. Él mismo definió al personaje como «un poco monstruo», siendo probablemente el auténtico antagonista del drama romántico. En Rivales, Josh O’Connor interpreta a Patrick, en lo que para el actor ha sido la primera vez en la que daba vida a un personaje que dice «Estoy jodidamente enfadado». Patrick es un tenista profesional que comparte un estrecho vínculo con Art (Mike Faist) desde la infancia. Un día, conocen a la joven, talentosa y prometedora tenista Tashi Duncan y ambos, se ven realmente atraídos por ella. Sus destinos se separan y Art y Tashi se casan, convirtiéndose en una dupla entrenadora-tenista que llega a lo más alto del tenis mundial. Sin embargo, tras una racha de derrotas, Tashi anota su marido a un torneo semiprofesional para que vuelva a recuperar la confianza. Allí, se volverán a reencontrar con Patrick.

En 2025, Josh O’Connor volverá a ponerse a las órdenes del director italiano con Separate Rooms y compartirá elenco con Paul Mescal en The History of Sound. Un drama sobre la Primera Guerra mundial de dos jóvenes que se propusieron filmar las vidas, voces y musica de sus compatriotas estadounidenses en el campo de batalla. En España, el actor ha estado de rigurosa actualidad por el estreno hace algunos días de La quimera, una de las grandes películas europeas del 2023. El nuevo título imperdible de la directora Alice Rohrwacher que demuestra nuevamente, cómo O’Connor apunta su futura filmografía hacia la ambivalencia de una carrera que no va a renunciar ni a las grandes superproducciones norteamericanas, ni a los perfiles autorales de los mejores cineastas.