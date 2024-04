Bronca en Madrid: una Rita Maestre desatada llama «nazis» a Vox y acaba expulsada del Pleno

La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha sido expulsada del Pleno del Ayuntamiento de Madrid por increpar con el término «nazis» a los concejales del grupo municipal Vox. En pleno debate sobre la Medalla de Honor de la ciudad a la Fundación Toro de Lidia, varios concejales populares se han quejado de los insultos proferidos por la líder de Más Madrid que, tras tres llamadas al orden, ha sido expulsada del Pleno del Consistorio.

Pese a que la jornada en Cibeles ha estado marcada por un tono de beligerancia tras el discurso de Sánchez, el momento de mayor tensión no ha estado vinculado a la política nacional. Durante la intervención de la concejal de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, sobre la entrega de la Medalla de Honor de Madrid a la Fundación Toro de Lidia, los concejales Inma Sanz y Borja Carabante han comenzado a discutir, en un segundo plano, con varios miembros de Más Madrid.

Ni el presidente de la mesa, ni el grupo municipal Vox -principal destinatario de estos insultos- han escuchado lo que se estaba diciendo por parte del grupo de Maestre, pero ha sido el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien ha aclarado la situación: Rita Maestre y otro de sus concejales han llamado «nazis» a los del partido de Santiago Abascal.

Después de varias llamadas al orden -una de ellas al propio regidor madrileño- Rita Maestre ha sido expulsada del Pleno de Cibeles, tras pedir en reiteradas ocasiones que le dejasen explicarse pese a no tener el turno de palabra. Detrás de la portavoz municipal de Más Madrid ha salido varios miembros de su grupo parlamentario en solidaridad con Maestre.

La polémica ha surgido en el discurso de Rivera de la Cruz, que, ante la oposición de Más Madrid a condecorar a esta organización taurina, ha señalado que «grandes personalidades como Picasso, Machado o Lorca» habrían votado a favor de entregar esta congratulación a la Fundación Toro de Lidia. En ese momento, tal y como ha señalado posteriormente la vicealcaldesa, Inma Sanz, los miembros de Más Madrid han asegurado que «eso sería antes de que le peguen un tiro a Lorca» en referencia a los populares.

«Nos hemos enterado por la intervención del alcalde de que nos han llamado nazis. Agradezco mucho que el grupo Más Madrid que ha demostrado el totalitarismo en su máxima expresión haya abandonado el salón de plenos. Esas cuestiones (llamarles nazis) son una ofensa para cualquier concejal de Madrid», ha asegurado la concejal de Vox, Arantzazu Cabello López.

Por su parte, el PSOE, no ha condenado estos insultos. La socialista Enma López ha cuestionado la «dureza» del presidente del Pleno porque «no se puede llamar nazi a nadie, pero sí Hitler al presidente del Gobierno. Unas declaraciones que ha resaltado la vicealcaldesa, que ha señalado»ha perdido la oportunidad de demostrar que son demócratas» al no censurar estas afirmaciones de Maestre. «Usted ha salido a esta tribuna y no ha tenido el cuajo de denunciarlo si de verdad se consideran demócratas. Y luego hablamos de máquinas del fango», le ha criticado.