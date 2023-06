Lydia Lozano, ante la declaración de amor de Kiko Hernández: “Ya es libre”

La noticia de la boda de Kiko Hernández y Fran Antón ha tenido una gran repercusión, y no solo en los espectadores, sino también en sus compañeros. Y aunque algunos no estuvieron presentes en el plató, como Lydia Lozano, vivieron ese momento con mucha emoción desde sus casas.

Este miércoles, Lydia Lozano no pudo evitar emocionarse al recordar el momento protagonizado por su compañero: “Lloré lo más grande, dije el otro día que era un genio, pero fue tan bonito ver a Kiko hablando así, yo no me lo podía creer.4 ¡Qué maravilla!”, expresó la colaboradora.

Lydia recordó lo que Kiko ha sufrido por lo que se decía sobre él. “Yo decía, es libre, ya es libre”, expresaba la colaboradora. Además, destacaba la importancia de la frase de su compañero, al expresar que había encontrado al “mejor padre” para sus hijas.

Lydia Lozano, tras el a anuncio de la boda de Kiko Hernández: “Lloré lo más grande»#yoveosálvamehttps://t.co/MVyz4KZHZC — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 14, 2023

Por otro lado, Kiko Matamoros también se emocionó al ver a su amigo: «Estoy orgulloso de él, del programa, de la función que ha cumplido este programa en muchas direcciones y me parece un broche perfecto para decir adiós con este alegato a la libertad, al derecho de elegir y de conducir tu vida por los caminos que tú creas más convenientes».

«Fundamentalmente, lo que vi ayer en este plató fue un derroche de amor, de cariño, de respeto por parte de él y de todos los compañeros», continuaba Kiko Matamoros antes de revelar una anécdota: «Nos han contado cosas como que ayer en los hospitales la gente se puso a aplaudir. Es tan bonito esto, estoy tan orgulloso, me encanta, me emocionada que haya dado este paso que, además, ha dado cuando lo ha creído conveniente, como debe ser».