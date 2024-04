Salen nuevas noticias sobre el estado de salud de Isabel Pantoja: «podría ser no tan leve»

Isabel Pantoja ha cancelado su concierto en Tenerife a causa de una tromboflebitis que le ha obligado a cambiar sus planes en el último momento. La tonadillera ha intentado tranquilizar a sus fans, pero el público está realmente preocupado porque cada vez son más los periodistas que insisten en la gravedad de la situación. La presentadora Gema López, que está al frente de ‘Más Espejo’, asegura que la cantante ha necesitado ayuda médica para solucionar sus problemas. En estos momentos hay una gran polémica porque fuentes cercanas defienden que Isabel cobra todos los espectáculos, independientemente de que actúe o lo cancele.

La cifra que gana Isabel por cantar delante de sus fans en directo oscila los 80.000 euros, una cantidad más que necesaria para solucionar su situación financiera. Desde que Kiko Rivera le acusó de haberle engañado con la herencia de Paquirri, la artista está teniendo dificultades para salir adelante e incluso se ha llegado a plantear vender Cantora, finca que le sirve de refugio. Pantoja no está dispuesta a perder todo lo que ha ganado a lo largo de sus 50 años encima de los escenarios y esa es la razón por la que ha trazado una estrategia perfecta.

Isabel no se encontraba bien debido a sus conflictos familiares, aunque no ha tenido más remedio que dar un paso adelante para retomar su carrera y generar unos ingresos que le permitan retirarse dentro de unos años. El periodista Jorge Moreno ha puesto las cartas encima de la mesa y ha declarado: «La situación de Isabel Pantoja podría ser no tan leve como nos han contado». La tromboflebitis ha provocado un cambio drástico en la hoja de ruta de la tonadillera, quien ya había confirmado una serie de conciertos para satisfacer los deseos del público.

¿Cómo se encuentra realmente Isabel Pantoja?

Amor Romeira, una de las grandes amigas de Anabel Pantoja, tiene información privilegiada sobre el tema y ha reconocido que la enfermedad de la cantante le está provocando demasiadas incomodidades. «A veces hay que parar y pensar un poco más en ella», declara durante su participación en ‘Fiesta’. Sin embargo, dejaba claro que «tampoco puedo tirarme a la piscina. Deseo que ella se recupere y que lo dé todo en los escenarios. Se ha cancelado Tenerife, pero van a intentar no cancelar Zaragoza, dependiendo de como esté ella. Quieren confiar en que haya una mejoría».

Isabel Pantoja confía plenamente en su hermano, quien ha tomado las riendas de su carrera artística. La cantante actuó en Madrid y Agustín se encargó de todo, de hecho fue él quien realizó las pruebas de sonido. Tanto es así que hubo algunos periodistas que se equivocaron. Al ver actuar a Agustín creyeron que el sevillano iba a cantar con la tonadillera en directo, pero no ha sido así.

El hermano de Isabel Pantoja está muy pendiente de ella porque conoce perfectamente su estado anímico. A pesar de que intenta aparentar lo contrario para no preocupar a sus seres queridos, su situación familiar le ha afectado más de la cuenta y ha tenido que pedir ayuda.

La verdad sobre la salud de Isabel

El colaborador Enrique del Pozo ha desvelado en el programa que presenta Emma García en Telecinco que una persona ha filtrado el diagnóstico de Isabel Pantoja. Según cuenta, «es una cosa muy seria y tiene que parar para recuperarse», pero una persona no está teniendo consideración con ella y ha aireado ciertos datos que pertenecen a su más estricta intimidad. Enrique ha mandado un claro mensaje a este topo: «No vayas diciendo lo que tiene. Alguien que trabaje cerca de ella puede decir que está mal, pero no ir diciendo lo que tiene».

El tertuliano se ha posicionado al lado de la cantante, quien está trabajando muy duro para no tener que cancelar su concierto en Zaragoza. De un tiempo a esta parte se ha especulado mucho con su verdadera situación, pero la verdad siempre termina abriéndose de paso y ya no hay escapatoria porque cada vez son más los que saben qué está pasando. De momento Isabel no ha recibido ninguna llamada de sus hijos, Kiko y Chabelita. Ambos se han de ser entendido y continúan enfadados con ella.

Kiko Rivera lleva sin tener un contacto fluido con su madre desde que descubrió que supuestamente le había engañado con la herencia de Paquirri. Por su parte, isa le dio la espalda después de su boda con Asraf Beno. Invitó al artista y ella aceptó, pero en el último momento le dejó tirada y Chabelita ya no puede más.