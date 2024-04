‘El Hormiguero’ recibe a la estrella más internacional de Netflix

Tras arrancar la semana con Ana Peleteiro como invitada, El Hormiguero recibe a uno de los actores más conocidos e internacionales del mundo. Esta vez se trata de una estrella nacional, ya que desde nuestro país ha conseguido hacerse una carrera en todo el mundo.

Álvaro Morte, el mítico ‘profesor’ de La Casa de Papel, regresa este martes a al programa de Pablo Motos para hablar de Inmaculate, su nueva película, que se estrenará el próximo lunes en las salas de cine el próximo 1 de mayo. Se trata de un thriller de terror ambientado en un convento de la campiña italiana gracias al que vuelve a trabajar en una producción internacional tras su enorme salto a la fama gracias a Netflix y la serie de atracadores.

Es, además, el debut en el cine de terror de Sydney Sweeney, la actriz de moda en todo el mundo en los últimos tiempos, que se estrena en este género metiéndose en el papel de una joven que decide convertirse en monja. Cecilia, que así se llama su personaje, viajará a Italia para entrar en uno de los conventos más conocidos del mundo, donde será recibida por el Padre Tedeschi, que interpreta el invitado de El Hormiguero.

Allí pronto comenzará a tener todo tipo de visiones extrañas, dándose cuenta de que aquel lugar esconde algo que nadie le había avisado. Por si no fuera suficiente, la joven quedará embarazada pese a no haber tenido relaciones con hombres, un milagro que no tendrá precisamente nada bueno para ella y sus compañeras.

Tráiler de IMMACULATE, la película de terror protagonizada por Sydney Sweeney y el español Álvaro Morte. Una monja viaja a un convento italiano, lo que rápidamente se convierte en una pesadilla. 1 de mayo en cines.

Lejos de ser una alegría, todo se vuelve complicado y peligroso, tanto que en un momento comienzan a pensar que tras esto no se encuentra Dios y hay algo o alguien mucho más malvado y oscuro detrás. Lo que se suponía iba a ser el refugio de esta joven para superar un complicado episodio de su vida se convertirá en una trampa que podría llegar a ser mortal.

El Hormiguero recibe a la estrella de La Casa de Papel

El otro protagonista de esta película es Morte, que no ha parado de trabajar desde que dejase su papel en El secreto de Puente Viejo, serie en la que participó durante más de 500 capítulos. Dejó su papel como el Doctor Lucas Moliner para convertirse en el Profesor de La Casa de Papel, donde se dio a conocer en todo el planeta.

La serie de atracadores se estreno en Antena 3 como una de las grandes apuestas de la cadena, pero los resultados de audiencia no fueron los esperados, por lo que tuvo que esperar a tener una segunda vida en la plataforma de streaming. Allí explotó sin que nadie lo pudiera parar y se convirtió en un fenómeno internacional que ha convertido a todos sus protagonistas en estrellas.

Otros actores como Úrsula Corberó, Jaime Lorente, Itziar Ituño, Alba Flores, Miguel Herrán o Enrique Arce protagonizaron algunas de las tramas más conocidas y recordadas. Mención especial hay que hacer a Pedro Alonso, el mítico Berlín, que tiene su propio spin off en la misma plataforma.