Este es el nombre de la presentadora con la que Jorge Javier Vázquez no quiere tener relación jamás

Hace años Jorge Javier Vázquez era uno de los rostros más mediáticos de Telecinco. Presentaba varios programas a la vez y cosechaba unos datos de audiencia extraordinarios, pero su situación cambió de un momento a otro. Algunos fechan su declive en el inicio del documental de Rocío Carrasco, un espacio titulado ‘Contar la Verdad para seguir viva’ que marcó un antes y un después en la cadena. Jorge Javier tomó partido por su amiga Rocío y atacó duramente a Antonio David Flores. En Mediaset se generaron dos bandos claramente diferenciados y el catalán atacaba a todo aquel que tenía una opinión distinta a la suya. En el segundo grupo se encuentra Paz Padilla, quien terminó abandonando ‘Sálvame’ después de una discusión con Belén Esteban.

La colaboradora se enfrentó a Paz, asegurando que su opinión sobre las vacunas era bastante peligrosa. La humorista no consintió que su compañera pusiera en duda el compromiso que había generado durante la pandemia ocasionada por el coronavirus, así que se quitó el micrófono y abandonó el plató. Fue la última vez que apareció en ‘Sálvame’ y Jorge Javier Vázquez no ha vuelto a saber nada de ella, pero tampoco está dispuesto a tener ningún tipo de acercamiento porque considera que no se ha portado bien con él. Hubo un tiempo en el que disfrutaban de una relación estupenda, pero todo esto forma parte del pasado.

«Yo no tengo ninguna relación con Paz Padilla», explica el presentador de ‘Supervivientes’ en el podcast ‘Querido Hater’. «Vamos, ni quiero tenerla ni me interesa tenerla. A mí me la jugó en varias ocasiones. Me la jugó una vez, y cuando me la jugó la segunda dije ‘mira, hasta aquí hemos llegado’. Yo creo que incluso me la jugó una tercera».

No es el único que piensa así

A Jorge Javier Vázquez no le ha temblado el pulso y ha desvelado lo que piensa de Paz. Lo cierto es que no es el único que tiene una imagen negativa de ella. El periodista David Valldeperas, antiguo director de ‘Sálvame’, afirmó: «Se nos rompió el humor de tanto usarlo». Insiste en que tuvieron muy buena conexión durante mucho tiempo, pero Padilla considera que el catalán no se portó bien con él y en lugar de mantener una conversación decidió alejarse. David cree que la presentadora «dejó de pasárselo bien» en el programa, por eso se enfrentaba a tantos colaboradores.

¿Le queda algún amigo en ‘Sálvame’ a Paz Padilla? Lo cierto es que la humorista ha tenido enfrentamientos con varios compañeros. No son pocos los que le acusan de tener un carácter demasiado dictatorial, a pesar de que públicamente aparenta todo lo contrario. Después de la cancelación de ‘Sálvame’, Kiko Hernández rompió su silencio y reconoció que no tenía un buen concepto de ella.

La propuesta de Jorge Javier Vázquez sobre Paz Padilla

Haciendo honor al sentido del humor que siempre le ha caracterizado, Jorge Javier Vázquez ha propuesto que a Paz Padilla le quiten su nombre «porque de Paz tiene poco». Estas palabras han llamado poderosamente la atención porque hasta el momento todo el mundo pensaba que la comunicadora se llevaba fenomenal con sus compañeros. Sin embargo, Jorge Javier tiene otra opinión. Cree que su sustituta andaba con aires de superioridad: «Adoptó un aire profesoral, como su hubiera descubierto la sopa de ajo».

Hay que recordar que Paz y Jorge mantuvieron una discusión en pleno directo. «Todo lo que sube baja, así que cuando subas ve saludando a todos los que te encuentras porque son los mismos que verás al caer», le dijo Padilla. El presentador no se tomó bien estas palabras y dejó claro que no necesitaba ningún consejo para continuar con su trayectoria profesional.

¿Por qué abandonó ‘Sálvame?

Paz Padilla ha resuelto las dudas que hay sobre su personaje público desvelando el motivo por el que abandonó ‘Sálvame’. Reconoce que era un espacio demasiado duro para ella porque no estaba acostumbrada a lidiar con ciertas situaciones. También debemos tener en cuenta que desconocía algunos factores del mundo del corazón. Todo esto generó una situación demasiado complicada que acabó con su relación contractual con La Fábrica de la Tele.

«Era un programa en el que, ya se sabe, se gritaba, y eso era lo normal. A mí ahora no me gustaría tener un programa así, estoy en otro momento», ha comentado la comunicadora en el podcast ‘Lo que tú digas’, añadiendo que durante mucho se sintió «muy incómoda» allí «, me di cuenta de que ya sobraba, y qué bien porque ya no tengo que estar ahí. (…) Ya no necesito ni dinero ni nada. Si algo he aprendido es que se necesita muy poco para ser feliz», declaró la humorista.

Paz promete que intentó hacer un esfuerzo, pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que no terminaba de encajar entre sus compañeros. «Yo intentaba estar ahí mostrando mi humor, que es mi forma de vida. Durante mucho tiempo pensé que tenía que estar, y luego me di cuenta de que sobraba».