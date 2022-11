Kiko Jiménez desvela el motivo por el que Víctor Sandoval no quiere volver a ‘Sálvame’

Kiko Jiménez ha desvelado los motivos por los que el colaborador Víctor Sandoval no quiere sentarse a hablar en Sálvame, asegurando que el mismo Víctor se lo contó cuando coincidieron durante la grabación del programa Sábado Deluxe. Sin embargo, los compañeros que se encontraban en plató no se lo terminaban de creer, especialmente Belén Esteban, quién negaba que eso fuera verdad.

“El declina el venir aquí porque no quiere compartir espacio con según que personas, nuevas incorporaciones que ha habido y a él no le agradan. Yo le dije que por qué iba a hacer eso, que es trabajo y es perder dinero. Con venir un día ¿te vale? El me respondió que sí que prefería tener dignidad, me dijo eso”, aclaraba Kiko Jiménez.

Víctor Sandoval desmiente a Kiko Jiménez sobre sus razones para no sentarse en @salvameoficial 💥 https://t.co/qskNC5z0zA — Telecinco (@telecincoes) November 16, 2022

Belén Esteban cogía el teléfono instantáneamente y se ponía a hablar con Víctor Sandoval en directo para preguntarle si era verdad lo que estaba diciendo: “Víctor me pone: es mentira”, comentaba la colaboradora. Es por ello que el resto de los asistentes se preguntaban que cual era entonces la razón por la que no acudía al programa, y poder así defender a su amiga Belén Rodríguez de las muchas acusaciones que está recibiendo.

“Dice que no quiere venir a defender a Belén, y que aquí no se le llama desde el 27 de julio, que el que quiere venir a trabajar, a hacer lo que él sabe hacer”, afirmaba Esteban contundente. Todo el mundo le pedía que pusiera la llamada en altavoz y ella se negaba.

Adela González pedía a Belén Esteban que le volviera a llamar para preguntarle si iba a volver a trabajar a Sálvame: “Sí, si va a volver a trabajar te lo digo yo”, terminaba diciendo esta. Finalmente, Víctor Sandoval colgaba el teléfono a su compañera sin resolver la duda de si el colaborador iba a asistir al día siguiente al plató o no.