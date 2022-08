Rafael Van der Vaart ha criticado con dureza al Barcelona y, en especial, a su presidente, Joan Laporta. El que fuera jugador del Real Madrid no entiende cómo han podido fichar a tantas estrellas este verano, debido a la situación económica en la que se encontraban, ni tampoco la forma de proceder con su compatriota Frenkie de Jong. En la previa del encuentro que disputó el Barça ante el Rayo, el neerlandés se pronunció al respecto, llegando a tildar las maneras del club como «mafia».

«¿Cómo diablos se pueden comprar jugadores cundo no se tiene dinero? Me parece una vergüenza», comenzó señalando el ex futbolista, que inmediatamente pasó a atacar al mandatario culé: «Laporta no para de reirse por todas partes, con su cabezón. Ese hombre se cree el rey, pero yo creo que es un poco idiota».

El holandés no entiende cómo el conjunto azulgrana ha podido incorporar a Lewandowski, Raphinha, Koundé, Kessié y Christensen de una tacada, si siguen inmersos en diversos problemas económicos. Pero a lo que no da crédito es a la forma de actuar de la entidad con De Jong. Al mediocentro se le ha presionado al máximo para que se rebaje su sueldo y perdone parte de la deuda que tiene contraída el Barça con él o que se marche, amenazando con dejarle sin jugar, a pocos meses del Mundial.

Van der Vaart ha salido en defensa de su compatriota: «No se puede tratar a la gente así. ¿Frenkie gana demasiado? Primero, firmas un contrato y, luego, lo cumples o te ves en buenos términos, pero no así. Eso es mafia y tienen que ser castigados».

Por último, el que fuera futbolista del Real Madrid entre 2008 y 2010 ha señalado que «el nombre del Barça ha quedado muy mal». Reconoce Van der Vaart que «es un gran club y todo el mundo quiere jugar allí», pero también señala que, después de lo sucedido este verano y del trato a varios de sus jugadores por la directiva, «lo juzgamos de otra manera y me parece una desgracia jugar para ellos».