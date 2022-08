Jaume Roures, el íntimo de Tebas que vuelve a evitar un ridículo de Laporta

Jaume Roures se pone la capa de superhéroe a tiempo y acude al rescate de Joan Laporta y del Fútbol Club Barcelona, ‘su’ Barça, para que puedan inscribir a los fichajes desde el primer día y así encandilar al Camp Nou, ansioso de ver el nuevo proyecto liderado por Xavi Hernández. El empresario, amigo del máximo mandatario culé y también de Javier Tebas, posibilitó la activación de la cuarta palanca al entrar con una de sus empresas, Orpheus Media, que compra el 24,5% de Barça Studios tomando el testigo de GDA Luma, con quien no se había podido llegar a un acuerdo.

El Barcelona se aproximaba al ridículo después de muchas semanas en las que todo han sido fichajes y optimismo con la resurrección del proyecto deportivo del club. Las palancas ideadas por Laporta fueron activándose y con ellas posibilitando los fichajes ilusionantes de Robert Lewandowski, Jules Koundé y Raphinha, además de los menos llamativos de Kessie, Pablo Torre y Christensen y las renovaciones de Sergi Roberto y Dembélé. Todo ello desprendía un aroma inmejorable, pero de nada vale si no se puede aprovechar, y las inscripciones en la Liga de las nuevas estrellas de Xavi quedaban a la espera de la activación de una atascada cuarta palanca.

Es ahí cuando aparece la figura de Jaume Roures, con el que se llega a un acuerdo inmediato a través de una de sus empresas, Orpheus Media, con la que se efectúa la venta del 24,5% de Barça Studios a cambio de 100 millones de euros que compensarán en la inscripción a futbolistas. El acuerdo previo se había caído y la situación era límite, pero el millonario empresario trotskista, propietario también de Mediapro, aparecía en el momento justo, dispuesto ayudar al club de sus amores y a un Joan Laporta que no es la primera vez que le tiene como salvavidas.

Orpheus Media vuelve a aparecer en el escenario barcelonista y lo hace de nuevo al rescate de la Junta de Laporta, después del aval de 10 millones, que en un principio iba a ser de 30, para que el actual presidente pudiera solucionar sus problemas y fuera envestido como tal. Roures apareció en el momento justo y ahora que el asunto volvía a teñirse de negro, regresa con una inversión de 100 millones para rescatar a su amigo y evitar el ridículo de su club.

Roures no esconde su inversión, que es más una donación por amor a los colores azul y grana. «Hombre, yo no interrumpo mis vacaciones si no es porque sé que podré ver a los mejores…», afirmaba en la Cadena Ser. “No sé lo que le faltará al Barça para inscribir a todos los jugadores, lo que sí sé es que con esta inversión de 100M€ da para ver al equipo que queremos ver mañana”, había declarado con anterioridad en sus declaraciones el empresario barcelonés.

Tebas, el otro amigo de Roures

Joan Laporta no es el único gran amigo de Jaume Roures en un ámbito futbolístico en el que campa con comodidad debido a su condición de máximo mandatario de Mediapro. El empresario que ha rescatado por segunda vez en meses al Barcelona es íntimo de Javier Tebas, presidente de la Liga que, según Roures, se «queda más tranquilo» con la colaboración de este con el Barça y que es socio habitual en los acuerdos interesados que tienen entre ambos.

Como contamos en OKDIARIO, Tebas ya impuso que su amigo íntimo Roures se encargara de la realización y producción de los partidos de la Liga, a través de Mediapro en una adjudicación a dedo y sin sacar a concurso público que caracteriza a una maniobra carente de transparencia. Además, ambos tienen maniatados a los hosteleros, con un precio de 400 euros para emitir los encuentros a través de la LaLiga TV Bar, enviando constantemente detectives a los establecimientos para pillar a aquellos que por precariedad de sus negocios no puedan contar con este servicio.