Pese a tener diez conexiones diarias de AVE entre Madrid – Puerta de Atocha y Puertollano, con un tiempo de recorrido que apenas supera la hora, el presidente Pedro Sánchez ha optado por desplazarse en helicóptero hasta esta ciudad manchega para vender las bondades de la energía verde en el Centro Nacional de Hidrógeno. Acompañado de la vicepresidenta tercera Teresa Ribera y la ministra de Política Territorial y ex alcaldesa de la ciudad Isabel Rodríguez, Sánchez, ha llegado a Puertollano poco más tarde de las once, pese a que su visita no estaba programada hasta una hora más tarde.

Para desplazarse en el helicóptero Sánchez ha tenido que volver del Congreso de los Diputados hasta La Moncloa -ya que tenía sesión de control al Gobierno- alrededor de las nueve y media de la mañana, pese a tener más cerca Atocha. Casi una hora más tarde Sánchez y las ministras han aterrizado en el campo de futbol de la localidad, algo que no ha gustado a muchos vecinos que lo han denunciado a través de las redes sociales. Allí les esperaban una decena de coches oficiales, entre los cuales su Audi blindado, desplazados expresamente en vacío desde Madrid, para llevar a toda la delegación gubernamental hasta la sede del Centro Nacional de Hidrógeno. Un recorrido de apenas cinco minutos.

Tras acabar el acto Sánchez, Ribera y Rodríguez han vuelto a subirse al coche en dirección al campo de futbol. Desde allí el helicóptero, que ha pasado apenas unos metros por encima del resto de autoridades que seguían en el lugar atendiendo a la prensa, como el presidente de la comunidad Emiliano García-Page, ha vuelto a despegar rumbo al Palacio de La Moncloa. En su agenda oficial, hoy, Pedro Sánchez no tenía ningún acto que justificase el tener que llegar de forma inmediata al despacho. Alternativamente al medio aéreo el presidente tenía varios trenes y los vehículos oficiales que le habrían acercado a su residencia en algo más de dos horas.

Pedro Sánchez ha aterrizado esta mañana en Puertollano, creo que hay más de 10 conexiones al día en Ave con Madrid pero esto es más ecofriendly, luego tú te tienes que comprar un coche eléctrico porque contaminas mucho. pic.twitter.com/zZeN2Hbxpl — El Gus (@gusgonzal72) February 16, 2022

Diputados socialistas, como el andaluz José Antonio Rodríguez Salas, han justificado el uso del Súper Puma ya que de viajar por carretera o en tren «se tiene que mover policía de subsuelo y superficie». Una excusa para poner de relieve el gasto que, sin duda alguna, es superior por el gasto del helicóptero en el que además no caben todos los que le acompañan. «Todo eso desparece cuando se desplaza por el aire en un helicóptero que es del ejército con pilotos militares» ha asegurado Rodríguez Salas en un tuit. «Las decenas de vehículos policiales que trabajan en estos dispositivos [la mayoría de los cuales se movilizan igualmente para el desplazamiento en la ciudad a la que acude] consumen mucho más que un helicóptero» ha sentenciado.

¿Sabes el dispositivo que se tiene que mover (policía subsuelo, superficie, etc) cuando se mueve un 1er ministro por todas las calles?.

Todo eso desparece cuando se desplaza por el aire en un helicóptero que es del ejército con pilotos militares. — Jose Antonio Rodríguez Salas (@JoseantonioJun) February 16, 2022