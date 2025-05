Ni Zumaia ni Getaria: éste precioso pueblo del País Vasco ha conquistado a Elsa Pataky y se come de lujo

Elsa Pataky ha caído rendida ante un preciso pueblo del País Vasco en el que se come de lujo. Esta parte de España tiene una serie de detalles que pueden acabar siendo los que marcarán una diferencia importante en este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que marquen estos días en los que buscamos un punto para escaparnos. Un pequeño elemento que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después.

Este tipo de pueblo puede acabar siendo el destino perfecto en el que quizás nos encontremos con más de una famosa o con algún amante de la buena comida y de un paisaje que impresiona. Estamos ante una serie de detalles que serán los que nos acompañarán en estos días. Con ciertos detalles que quizás hasta el momento no hubiéremos tenido en consideración. Este tipo de desplazamientos nos puede descubrir un tipo de escapada que puede acabar siendo la que mejor se adapte a nuestras necesidades. Este punto del País Vasco es realmente espectacular y tiene todo lo necesario para un ambiente rural de lo más especial.

Ni Getaria ni Zumaia

Los pueblos del País Vasco pueden convertirse en el mejor plan posible para aquellos que busquen una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen estos días. Un cambio que será el que realmente nos empuje a los amantes de una serie de elementos que serán claves.

Esta gastronomía que tenemos en este punto de España es uno de los primeros detalles que nos harán ver más allá de este lugar que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Degustaremos una serie de platos espectaculares en un marco que destacará.

El ambiente rural es uno de los más deseados que al final lo que realmente puede acabar siendo lo que nos haga reaccionar a tiempo. Ese parón que queremos empezar a ver con algunas novedades que acabarán siendo los que marquen la diferencia importante.

Estos pueblos con encanto que están repartidos por gran parte del territorio tienen en este lugar un pequeño paraíso que debemos descubrir por nosotros mismos. Descubriremos una zona del país que puede acabar siendo el que mejor se adapte a esa escapada que queremos empezar a planificar. Toma nota de esta idea de viaje que puede ser clave para encontrar lo que buscas.

Este es el pueblo del País Vasco que ha enamorado a Elsa Pataky

Cualquier famoso que viva fuera de España, quedará de mano de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después. Un cambio en la manera de viajar puede llevarnos a descubrir un encantador pueblo que puede darnos más de una sorpresa.

Tal y como se presenta este pueblo en Euskoguide: «Hondarribia no es solamente uno de los pueblos más encantadores del País Vasco sino que además está repleto de asombrosos bares y restaurantes – de hecho, algunos de los mejores de la región. Si estás interesado en la gastronomía vasca, entonces tu viaje no estará completo si no visitas Hondarribia. Su bien conservado casco antiguo, una atmósfera marítima relajada y comida fantástica son solo algunas de las razones que hacen que Hondarribia sea uno de nuestros lugares favoritos.

Hondarribia es definitivamente uno de los pueblos más bonitos del País Vasco – aunque oficialmente tiene el título de “ciudad”, que se le otorgó en el siglo XVII tras vencer varias batallas contra los franceses – y un lugar de visita obligada. Si decides visitar solamente un pueblo en el País Vasco, debería ser probablemente éste. Hondarribia (Fuenterrabía en español) es un colorido pueblo pesquero rico tanto en arquitectura como en gastronomía. Todo un placer para los ojos y para el estómago. En los últimos años, Hondarribia ha experimentado un auge increíble de su escena culinaria. Esto se debe a jóvenes chefs que, después de haber estudiado bajo la tutela de famosos cocineros vascos, como pueden ser Martin Berasategui y Pedro Subijana (ver Restaurantes con Estrellas Michelín), han tomado sus conocimientos y se han instalado en Hondarribia. Y la calidad de su nueva gastronomía está sin lugar a dudas al mismo nivel que la de San Sebastián – la otra meca vasca para gourmets».

Siguiendo con la misma explicación: «Hondarribia se está volviendo más y más turístico, pero afortunadamente, eso no significa que vayas a encontrar muchas tiendas de souvenirs. En su lugar, siguen abriendo más y más restaurantes y bares de pintxos. Es por ello que la competencia en Hondarribia es cada vez más dura y, como resultado, solo los mejores sobreviven. Y lo cierto es que hay muchos establecimientos asombrosos. La selección, junto con la relación calidad-precio, hacen que Fuenterrabía sea un lugar difícil de superar. Además de su impresionante escena gastronómica, Hondarribia es también hogar de un Casco Viejo muy bien conservado que está rodeado de una muralla medieval, la única de la provincia de Guipúzcoa. El Casco Viejo está lleno de hermosas casas de estilo vasco, la mayoría con balcones de madera pintados en un abanico de colores. También hay multitud de edificios barrocos que solo añaden al encanto del Casco Viejo. Con su laberinto de estrechas calles adoquinadas, el Casco Viejo está suplicando ser explorado. Aparte del Casco Viejo, la otra zona que tampoco te puedes perder cuando visites Hondarribia es el barrio de la Marina. Es aquí donde se encuentra la mayor parte de los bares y restaurantes que han dado fama a la localidad. La calle principal que se extiende a lo largo del barrio es peatonal, está alineada con árboles y llena de hermosas casas y establecimientos en los que comer».