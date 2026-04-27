Incredulidad ante el descubrimiento en la Patagonia: así es el dinosaurio de 20 metros que acaba de ver la luz

Importante descubrimiento en la Patagonia: un grupo de paleontólogos alemanes y argentinos ha dado con un dinosaurio de 20 metros que data de hace 155 millones de años. Este hallazgo realizado en Argentina abre un gran debate sobre la evolución de los grandes dinosaurios que habitaron la Tierra hace millones de años y que al parecer sólo procedían de Norteamérica o el hemisferio norte. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre este estudio publicado en la revista PeerJ que se centra en el descubrimiento del esqueleto de un dinosaurio en la Patagonia.

Este importante descubrimiento del esqueleto de un dinosaurio de más de 20 metros tuvo lugar en la Formación Cañadón Caláreao, situada en la provincia de Chubut de la Patagonia. El protagonista de esta historia, además del Bicharracosaurus dionidei, como así fue denominado, es el pastor Dionide Mesa, que fue el encargado de hallar los primeros fósiles a los que puso apellido. Su nombre principal, Bicharracosaurus, proviene del término «bicharraco», que se utiliza para describir a un gran animal.

Porque este Bicharracosaurus dionidei es un ejemplar de 20 metros de la especie de los saurópodos, que son los dinosaurios que conocemos por el cuello largo, cuyos restos fueron encontrados en la Patagonia argentina. Tras el descubrimiento, paleontólogos expertos hallaron 30 vértebras correspondientes a la espalda, cuello y cola. Este descubrimiento, que se ha publicado en la revista PeerJ, abre un debate sobre la historia evolutiva que han tenido los dinosaurios de una talla más grande, de los que se pensaba que rondaban los 40 metros y que procedían de Norteamérica u otras partes del hemisferio norte.

El descubrimiento de un dinosaurio en la Patagonia

Investigadores alemanes y argentinos han liderado una investigación sobre unos restos fósiles que podrían tener más de 155 millones de años y que datan de un saurópodo adulto de 20 metros de longitud, algo más pequeño que la media. Además de por su tamaño, lo usual es dar con un ejemplar de tal envergadura en un lugar en el que históricamente no se han hallado restos de dinosaurios de tales proporciones.

SciTechDaily recoge las declaraciones de Alexandra Reutter, estudiante de doctorado de la LMU y primera autora del estudio, que examinó el fósil como parte de su investigación doctoral. «Nuestros análisis filogenéticos del esqueleto indican que Bicharracosaurus dionidei estaba emparentado con los Brachiosauridae, lo que lo convertiría en el primer Brachiosauridae del Jurásico de Sudamérica», contó sobre la importancia de este descubrimiento del dinosaurio de 20 metros de la Patagonia.

«Nuestro conocimiento sobre la evolución de los saurópodos del Jurásico Superior se ha basado hasta ahora casi exclusivamente en numerosos hallazgos fósiles de Norteamérica y otros yacimientos del hemisferio norte. Durante mucho tiempo, solo existía un único yacimiento significativo en los continentes del sur, en Tanzania», dijo en declaraciones realizadas a este medio.

Oliver Rauhut, de las Colecciones Estatales Bávaras de Historia Natural (SNSB), también ha informado recientemente que este descubrimiento «nos proporciona un importante material comparativo que nos permite complementar y reevaluar continuamente nuestra comprensión de la historia evolutiva de estos animales, especialmente en el hemisferio sur». Así que este Bicharracosaurus dionidei abre un gran debate sobre la procedencia de los dinosaurios más grandes que pasaron por la Tierra hace millones de años.