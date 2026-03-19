Parece Parque Jurásico pero es real: hallan los restos de un dinosaurio gigante de 20 metros que vivió hace 130 millones de años

Un hallazgo producido en Brasil ha dejado asombrada a la comunidad científica. Un grupo de paleontólogos ha encontrado los restos de un dinosaurio gigante de unos 20 metros de longitud, que vivió hace aproximadamente unos 130 millones de años.

El descubrimiento se ha producido en la región de Marañón, una zona rica en fósiles, donde los investigadores empezaron a encontrar huesos de un gran tamaño. Los restos pertenecen a una nueva especie llamada Dasosaurus tocantinensis, considerada una de las más grandes descubiertas.

El hallazgo

Entre los restos se encontraron diferentes huesos de las patas delanteras, una pelvis, costillas y un fémur de aproximadamente 1,5 metros, que ha sido clave para poder entender las grandes dimensiones del animal. A través de este descubrimiento, los investigadores han podido calcular que el dinosaurio medía cerca de los 20 metros de largo, convirtiéndolo en uno de los dinosaurios más grandes encontrados.

Este nuevo dinosaurio pertenecía a la especie de los saurópodos, que destacaban por:

Tener el cuello largo.

Gran tamaño corporal.

Dieta herbívora.

Esta especie también incluye a los titanosaurios, que son los dinosaurios más grandes encontrados.

¿Por qué es importante?

Cuando los expertos analizaron los restos fósiles del Dasosaurus tocantinensis, se dieron cuenta de que era un pariente del Garumbatitan morellensis, un dinosaurio que fue descubierto en España, en la región de Morella, en Castellón.

La explicación que se da a este hallazgo es que probablemente su linaje empezó en Europa y migraron hacia Sudamérica pasando por la parte del norte de África, hace aproximadamente entre los 135 y 115 millones de años. Un periodo de tiempo bastante grande.

Si esto se confirma, habría nuevas pruebas que demostrarían que los continentes de África y América estarían conectados en lo que anteriormente era Pangea, y permitirían el viaje de esta especie de dinosaurios hacia otros continentes antes de que el océano Atlántico separase los continentes.