La mayoría de dinosaurios se extinguió pero sobrevivió el grupo de vertebrados terrestres más diverso hoy en día, según el paleontólogo Francesc Gascó

Durante años se ha repetido la idea de que los dinosaurios desaparecieron por completo tras el meteorito que cerró el Cretácico. Es una teoría que siempre se ha mantenido como cierta. Sin embargo, la paleontología actual no encaja bien con esa simplificación. De hecho, hay un matiz fundamental que cambia toda la historia ya que no todos los dinosaurios se perdieron en aquella extinción. Uno de los linajes logró superar la catástrofe y hoy es, paradójicamente, el grupo de vertebrados terrestres más diverso del planeta. Así lo explica el paleontólogo Francesc Gascó en una conversación reciente con el podcast @animales_humanos, donde repasa qué sabemos realmente sobre su final y, sobre todo, sobre su continuidad.

El discurso de Gascó desmonta la imagen tradicional ya que registro fósil, dice, ofrece una fotografía bastante clara: la inmensa mayoría de dinosaurios desapareció, sí, pero no todos. Y ese “no todos” es la clave. A medida que avanza la investigación, queda cada vez más asentada la idea de que las aves no son descendientes simbólicos ni metáforas evolutivas. Son dinosaurios en sentido estricto, el único grupo que no se extinguió. Este enfoque cambia incluso la manera en la que miramos a estos animales cotidianos con los que convivimos a diario. Para la ciencia, una paloma, un mirlo o una cigüeña forman parte de un linaje que existía mucho antes de que los mamíferos ocupasen un papel relevante en los ecosistemas. Esa continuidad es justo lo que Gascó intenta trasladar ya que el impacto acabó con un mundo, pero no con todos sus protagonistas.

El grupo de vertebrados terrestres más diverso que sobrevivió a los dinosaurios

“¿Se extinguieron todos los dinosaurios? le preguntan en el podcast de Animales Humanos al paleontólogo Francesc Gascó, y su respuesta es clara: «No. No, de hecho, se extinguieron la mayoría de dinosaurios porque sobrevivió un grupo que es tan exitoso como que hoy son el vertebrado terrestre, o sea, son el grupo de vertebrados terrestres más diversos que hay hoy en día, que son las aves. Todas las aves son dinosaurios.”

Esta idea, que todavía sorprende fuera del ámbito científico, es ya un consenso. El linaje aviano atravesó la extinción masiva y, con el paso de millones de años, se diversificó hasta alcanzar la enorme variedad de especies que conocemos hoy. Más de 10.000, repartidas por todos los continentes y adaptadas a prácticamente cualquier nicho ecológico.

Un sistema respiratorio que ya existía antes del vuelo moderno

Para explicar por qué esta conexión evolutiva tiene tanto peso, Gascó se detiene en detalles anatómicos que no suelen aparecer en la divulgación más generalista. Uno de ellos es el sistema respiratorio:

«Una característica que tienen las aves es que tienen un sistema respiratorio más complejo que el de los mamíferos o que el del resto de los vertebrados. Tienen sacos aéreos, que además estos sacos tienen prolongaciones que entran en músculo y en esqueleto, por eso se dice que las aves tienen los huesos huecos y eso les viene muy bien para volar porque pesan menos. Ya lo tenían muchos dinosaurios.» explica el científico.

Lo relevante es que estos rasgos no surgieron para el vuelo, como se creía hace décadas. Estaban presentes en dinosaurios terópodos anteriores a las primeras aves, lo que confirma que la transición evolutiva fue gradual, no repentina.

Las plumas tampoco fueron exclusivas del linaje aviar

Otro punto que desmonta Gascó es la idea clásica de que las plumas pertenecían únicamente a las aves:

«Las plumas también se consideraba que eran una característica única y exclusiva de las aves y, en realidad, desde los 90 se vienen descubriendo muchos yacimientos en los que se ven marcas e inserciones, incluso las propias plumas conservadas, en dinosaurios que no son avianos.»

Desde el hallazgo de los primeros fósiles con impresiones de plumas en China, los descubrimientos no han dejado de acumularse. Algunos dinosaurios las usaban para retener calor; otros, para mostrar colores o señales a individuos de su grupo. El vuelo, en realidad, llegó más tarde.

El bipedismo actual también lo heredan de los terópodos carnívoros

El paleontólogo menciona un último detalle que suele pasar desapercibido porque es tan cotidiano que no reparamos en él: «El bipedismo de las aves lo heredan directamente del grupo de dinosaurios carnívoros.» De este modo, la forma en la que caminan, el equilibrio sobre las extremidades traseras y la estructura ósea que lo permite ya existía en terópodos muy anteriores. Las aves simplemente continuaron con un patrón que llevaba millones de años funcionando.

En resumen, la lectura que deja la intervención de Gascó es que la historia de la extinción necesita muchos matices. La mayoría de linajes dinosaurianos desapareció, pero uno logró salvarse y se multiplicó hasta convertirse en la familia de vertebrados terrestres más amplia de la actualidad.