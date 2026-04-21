El error que describe el maquillador David Francés sobre el eyeliner: «Mejo no usarlo a partir de los 40»

Con el paso del tiempo, la piel y los rasgos del rostro experimentan cambios naturales que influyen directamente en la forma de aplicar el maquillaje. A partir de los 40 años, es común notar una ligera pérdida de firmeza en los párpados, líneas de expresión más visibles y una textura distinta en la piel. Así lo establece el maquillador David Francés a Mujer.es sobre el eyeliner.

Estos factores hacen que las técnicas que funcionaban en la juventud no siempre resulten favorecedoras en la madurez. El eyeliner es uno de los productos más versátiles del maquillaje, ya que permite definir la mirada, intensificar las pestañas y crear distintos estilos según su aplicación. Elegir el tipo de eyeliner adecuado, ya sea en lápiz, gel o líquido, también influye en el resultado final. La clave está en trabajar con precisión, suavidad y equilibrio para lograr un acabado favorecedor y elegante.

Por qué es mejor no usar el eyeliner a partir de los 40

Clara Cervera Beauty, especialista en maquillaje, afirma que Cuánto más suave sea al trazo, menos resistencia. Puede aplicarse en forma de línea fina para un acabado natural, más gruesa para un efecto dramático o incluso difuminado para un look suave y moderno.

Existen diversas técnicas, como el delineado clásico, el delineado gráfico o el estilo ahumado, cada uno con su propio impacto visual.

Sin embargo, en pieles maduras es importante adaptar estas formas para evitar endurecer las facciones. Además, considerar el tono de la piel y la forma del ojo ayuda a personalizar aún más el resultado final sin recargar el maquillaje diario.

Los errores más comunes con eyeliner para mayores de 40

Delinear todo el ojo en negro

La maquilladora profesional Ana Gómez Arjona afirma que Durante años lo hemos estado aplicando en todo el ojo, creyendo que así enmarcaríamos nuestra mirada. Rodear completamente el ojo con negro achica visualmente la mirada y resalta las líneas de expresión.

No adaptar el delineado a la forma del ojo

Seguir tendencias sin considerar los cambios naturales del rostro puede resultar poco favorecedor.

No difuminar el delineado

Las líneas rígidas y muy definidas pueden verse demasiado duras en esta etapa.

Marcar demasiado la línea inferior

Esto genera un efecto de ojo caído y cansado.

Aplicar líneas demasiado gruesas

Ocultan el párpado móvil y recargan el maquillaje. «El lápiz puede levantarte el párpado en segundo, o bajártelo sin que te des cuenta», asegura Clara Cervera Beauty.

El maquillador David Francés especifica a mujer.es, que «Seguir utilizando eyeliner con rabillo… es algo muy gráfico para este tipo de edades y llega a no quedar elegante».

Y es que el problema no es el delineado en sí, sino la rigidez del trazo, que puede acentuar la caída natural del párpado en lugar de levantarlo, avanzan en Mujer.es.

Usar delineadores muy secos o difíciles de trabajar

Pueden marcar la textura de la piel. «Es importante elegir un lápiz que deje estirar (que se trabaje bien) y que luego se seque y quede fijo», asegura Clara Cervera Beauty.

El paso a paso para aplicar eyeliner correctamente luego de los 40

Preparar el párpado. Aplicar un primer o una sombra neutra para unificar el tono y mejorar la duración.

Elegir el producto adecuado. Optar por lápices cremosos o delineadores en gel para un acabado más flexible.

Delinear la línea superior. Realizar trazos cortos y finos lo más cerca posible de las pestañas.

Mantener el grosor bajo control. La línea debe ser delgada para no cubrir el párpado móvil.

Crear un leve levantamiento. Si se desea un pequeño rabillo, que sea corto y sutil.

Difuminar suavemente. Utilizar un pincel pequeño para suavizar los bordes.

Aplicar en la línea inferior con moderación. Solo en el tercio externo y bien difuminado. «Une la parte inferior con la de arriba», aconseja Ana Gómez Arjona.

Finalizar con máscara de pestañas (opcional). Para abrir la mirada sin necesidad de recargar el delineado. Ana Gómez Arjona recomienda: «Aplica en diagonal y un truco extra: en lugar de maquillarte tu línea de agua inferior, maquilla al final de la superior».

Algunos consejos para usar el eyeliner a los 40