Investigadores españoles demuestran que los mamuts y los dinosaurios eran más lentos de lo que se pensaba

Durante décadas, la ciencia y la divulgación han representado a los grandes animales prehistóricos, como los mamuts y los dinosaurios, como criaturas sorprendentemente rápidas pese a su enorme tamaño corporal.

Sin embargo, una nueva investigación desarrollada por científicos españoles introduce una revisión sustancial de esta idea. El estudio, publicado en la revista Scientific Reports, concluye que la velocidad máxima de estos animales fue significativamente menor de lo que indicaban muchas estimaciones previas, especialmente en los ejemplares de mayor masa corporal.

Los mamuts y los dinosaurios gigantes eran más lentos de lo que se pensaba

La investigación, liderada por expertos de la Universidad de Granada y la Universidad Complutense de Madrid con la colaboración de investigadores de universidades internacionales, analiza en profundidad cómo el aumento extremo del tamaño corporal impone límites biomecánicos claros a la locomoción.

A diferencia de trabajos anteriores, que estimaban velocidades elevadas basándose en huellas fósiles o en modelos generalistas aplicados a todos los animales terrestres, este estudio introduce modelos específicos para animales graviportales, tomando como referencia datos reales de elefantes actuales, los mejores análogos vivos de estos gigantes extintos.

Los resultados muestran que, a partir de cierto umbral de masa (en torno a los 100 kilogramos), la velocidad máxima ya no aumenta con el tamaño, sino que comienza a disminuir progresivamente.

En el caso de los dinosaurios de gran tamaño, esto implica que no podían correr de forma sostenida, sino desplazarse a marchas rápidas, suficientes para moverse con eficacia, pero incompatibles con carreras prolongadas.

Para los mamuts, las estimaciones obtenidas son coherentes con las de los elefantes modernos: velocidades máximas moderadas, muy alejadas de la imagen de animales capaces de recorrer grandes distancias a gran velocidad.

Por qué los gigantes prehistóricos no podían correr rápido

Uno de los puntos clave del estudio es el análisis del estrés mecánico que soportan huesos y músculos durante la locomoción. A mayor velocidad, mayor es la carga que reciben las extremidades, lo que incrementa de forma notable el riesgo de fallo estructural.

Los investigadores explican que el enorme peso corporal de mamuts y dinosaurios gigantes hacía biomecánicamente inviable alcanzar altas velocidades sin comprometer la integridad del esqueleto y de los tejidos blandos.

En estos animales, la evolución favoreció extremidades robustas y estables, optimizadas para soportar grandes cargas más que para generar aceleraciones rápidas.

Desde la Universidad de Granada señalan que la selección natural priorizó la estabilidad y la eficiencia energética frente a la velocidad, una estrategia adaptativa lógica en especies cuyo éxito no dependía de la agilidad, sino de su tamaño, resistencia y bajo coste energético al desplazarse.

Este enfoque también ayuda a entender mejor el comportamiento de los grandes dinosaurios carnívoros, que probablemente dependían más del acecho, la emboscada o la proximidad que de persecuciones largas basadas en la velocidad.

Qué implica este hallazgo sobre el comportamiento de mamuts y dinosaurios

Las conclusiones del estudio tienen implicaciones directas para la paleontología y la reconstrucción de los ecosistemas del pasado.

Si los grandes herbívoros y carnívoros eran más lentos de lo que se pensaba, las interacciones entre especies debieron basarse en dinámicas distintas a las tradicionalmente representadas.