Sigue en directo y en vivo online el Sorteo Extraordinario del Día del Padre de ONCE. Te contamos el minuto a minuto los premios y resultados de un premio en el que podrás ganar un primer premio de 17 millones de euros.

Directo Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre 2022

21:25 Todos los premios del Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre 2022

Hoy, puedes conseguir un primer premio de 17 millones de euros si aciertas la combinación ganadora de cinco cifras, pero hay más posibilidades. ¡Corre a por tu boleto!

21:20 ¿Hasta cuándo puedo comprar un boleto?

Quedan unos minutos para que dé comienzo el Sorteo del Día del Padre 2022 pero aun puedes comprarlo. ¡Date prisa! En el sitio web de Juegos ONCE puedes comprar tus cupones hasta las 21:15 horas.

21:15 ¿Cómo y dónde comprar el cupón de la ONCE?

Todavía tienes tiempo de comprar un boleto de 5 euros y convertirte en el ganador del Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre. Si no puedes desplazarte, tienes una opción más fácil: comprarlo por internet. La web oficial de Juegos ONCE pone a tu disposición la venta de cupones.

21:05 Hora del Sorteo Extra de la ONCE

Comenzará entre las 21:15 y las 21:45 horas y podrás seguir en directo el Sorteo de la ONCE del Día del Padre. Aquí, te contamos en directo todo lo que ocurra, paso a paso todos los premios. ¿Tienes ganas?

21:00 Esto es lo que cuesta el boleto del Sorteo de la ONCE

Queda tiempo para que puedas comprar tu boleto y conseguir el primer premio de 17 millones de euros. Si te animas, te recordamos que cada décimo tiene un coste de 5 euros y que se trata de boletos de cinco cifras comprendidas entre el 00000 y el 99999.

20:55 Comprobar resultado de la ONCE, hoy

El Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE comenzará a las 21:15 y las 21:45 horas. Todavía estás a tiempo de hacerte con un boleto. Podrás hacerlo en puntos de venta autorizados o a través de la página web oficial de la ONCE.

20:45 En directo, el sorteo del Día del Padre

Sigue en directo el Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE Si te animas a comprar un boleto, podrías conseguir más de 17 millones de euros. Podría comenzar una nueva vida para ti, ¿te animas?

20:40 Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre

Estamos listos para contarte en directo el Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre 2022. Sigue con nosotros porque te contaremos paso a paso todos los premios que se reparten hoy en la ONCE. ¡Mucha suerte!

20:35 Hoy, 19 de marzo, se celebra el Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre

Buenos días, hoy sábado se celebra el Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre. ¡Bienvenidos! Aquí te contaremos los resultados, números ganadores y mucho más.

El Sorteo del Día del Padre de la ONCE comenzará entre las 21:15 y las 21:45 horas, y se podrá ver en directo en la web oficial de Juegos ONCE. Además, podrás seguir en directo el sorteo a través de la página web de OKDIARIO, donde te daremos al instante los resultados y las combinaciones ganadoras.

El Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre repartirá un prime premio de 17 millones de euros. Estos son todos los premios a los que puedes optar: