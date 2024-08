Has cometido este error en la montaña y puede costarte la vida: los montañistas están cansados de repetirlo

Ir a la montaña a disfrutar de las mejores rutas de España se ha puesto de moda y eso es una grandísima noticia. Sin embargo, los senderistas más inexpertos no siempre son tan cuidadosos como deberían. La mayoría no elegimos etapas más complicadas de lo que sabemos que podemos hacer, pero hay un peligro que puede costarnos la vida y muchas veces no tenemos en cuenta.

Da igual que sea una ruta complicada o el paseo más tranquilo del mundo. Si estando en la montaña nos sorprende una tormenta eléctrica corremos el serio peligro de ser alcanzados por un rayo. Pese a ello, todavía cometemos errores muy graves y que los profesionales están cansados de advertirnos.

El error en la montaña que puede costarte la vida

Sobre todo en verano, las tormentas son más comunes y aunque el día pueda parecer claro podemos llevarnos una sorpresa. Por ello, hay dos puntos básicos que debes cumplir:

Comprueba siempre el tiempo antes de iniciar una ruta. Haz las rutas por la mañana. Por la tarde las tormentas son más comunes.

Hay veces que una tormenta eléctrica puede sorprendernos, incluso cuando hemos tomado todas las precauciones posibles. Cuando eso pasa, podemos caer presas del pánico y cometer un error que acabe con nosotros o con alguno de nuestros familiares.

Primero de todo debes ser capaz de identificar las primeras señales de alarma. Vas a notar cómo el cielo se oscurece y, si la tormenta es eléctrica, tu cuerpo va a reaccionar. Es posible que se te erice el cabello, notes cierto cosquilleo en el cuerpo y los objetos metálicos que lleves encima emitan un pequeño zumbido.

No estamos acostumbrados a este tipo de sensaciones y nuestra reacción natural puede ser la que nos haga cometer un error fatal. Por ello, los montañistas expertos siempre dan el mismo consejo: jamás entres en pánico y nunca corras.

Debes ser capaz de mantener la calma porque si en plena tormenta eléctrica comienzas a correr lo único que vas a conseguir es empeorar la situación. Con la ropa mojada y las turbulencias que generamos en el aire al movernos atraeremos al rayo y es más posible que seamos alcanzados.

¿Qué hacer si me sorprende una tormenta eléctrica haciendo senderismo?

Una vez conseguimos calmarnos, hay una serie de pasos que nos servirán para salir airosos de una situación tan peligrosa: