Irse de vacaciones es lo que ya han hecho muchos españoles este mes de julio, pero es también lo que todavía deben hacer otros cuantos ahora que llega agosto. Si este es tu caso, debes preparar bien tu equipaje y una vez llegues a tu destino, disfrutar al máximo. Sin embargo, puede ocurrir que tus vacaciones se tuerzan si de repente sufres un robo o ves como tu bolso o mochila se ha perdido. Atento porque vamos a explicarte a continuación, todo lo que debes hacer en caso de que te roben o pierdas la documentación o la tarjeta de crédito cuando estás en el extranjero.

Perder la documentación en el extranjero

Nuestros viajes nos suelen llevar a infinidad de sitios tanto en España como en el extranjero, tanto a destinos turísticos como a otros menos transitados. Da igual adónde vayas, en cualquier lugar corres el riesgo de que unos indeseables te roben la documentación y tus objetos personales o mucho peor…las tarjetas de crédito. Y también está el peligro de que tu mala cabeza te haga perderlo todo… Esta situación puede tener fácil solución si estás en nuestro país, pero ¿y si tu viaje te ha llevado al extranjero? ¿Y si necesitas el pasaporte para poder volver a España? ¿Y si de repente quieres sacar dinero pero no tienes tu tarjeta de crédito? Ahí la cosa se complica…

El 19’60% de las incidencias que se producen durante las vacaciones está relacionado con problemas con el equipaje. Entre estas incidencias se incluye la pérdida o robo de la documentación (DNI, pasaporte, carnet de conducir, tarjetas etc). Si (lamentablemente) te pasa esto, queremos que sepas qué hacer. Por eso hemos recurrido a la compañía especialista en seguros de viaje InterMundial, que nos han explicado los pasos a seguir en dichas situaciones.

Denunciar a la policía

El primer paso consiste en presentar una demanda en la comisaría más cercana. Independiente de que se trate de robo, hurto o pérdida, la demanda protegerá al viajero ante casos de suplantación de identidad.

Acudir a la embajada o consulado

Una vez tramitada la denuncia se debe acudir a la embajada o consulado español más cercano para solicitar la expedición de un nuevo pasaporte que permita al viajero regresar a España. La documentación a presentar para efectuar esta gestión puede variar en función del país, pero por norma general suele consistir en dos fotografías de tamaño carné, el justificante de la denuncia en la policía y un documento que incluya una fotografía que acredite la identidad del solicitante o, en caso de no disponer de ninguno, una declaración jurada por otro ciudadano español que confirme la identidad del afectado. En caso de que España no cuente con representación diplomática en ese destino se deberá acudir a la embajada de cualquier país miembro de la Unión Europea.

Pagar las tasas para la el nuevo pasaporte

Para la expedición del nuevo pasaporte será necesario pagar las correspondientes tasas administrativas. En el caso de que el viajero no pueda hacer frente al pago de las mismas, la embajada puede contactar con algún familiar para que abone el importe o, en situaciones de necesidad, adelantar el importe, que tendrá que ser reintegrado al Tesoro Público una vez llegue a España. Si el afectado cuenta con un seguro de viaje, la compañía aseguradora le reembolsará el coste de estas tasas.

En casos de emergencia existe el salvoconducto

Ante una situación de emergencia que obligue al viajero a regresar de manera urgente a España o si su transporte de regreso efectúa la salida en menos de 48 horas tras la pérdida o robo de la documentación, la embajada podrá expedir un salvoconducto que permitirá al viajero regresar a España.

¿Y si pierdo o me roban las tarjetas de crédito?

Es habitual que, junto a la documentación, hayan sido sustraídos o perdidos otros efectos personales, entre ellos el dinero o tarjetas de crédito. Primero de todo antes de alarmarte ya que solemos asustarnos mucho más cuando perdemos las tarjetas que el DNI o incluso el pasaporte y mirar bien no sea que las tengamos en otro bolso o bolsa del equipaje. En caso de que no sea así, tenemos que actuar con prontitud. En este tipo de situaciones resulta muy útil contar un seguro de viaje. Dado el caso, la aseguradora procederá, previa autorización del asegurado, a cancelar las tarjetas bancarias y se hará cargo de los gastos de tramitación de una nueva tarjeta. Además, el asegurado podrá solicitar un adelanto de fondos a la compañía para poder continuar con su viaje.

En el caso de que no tengas dicho seguro, deberás moverte también cuanto antes para poder anular las tarjetas de crédito. Para ello, debes comunicarte con el número de emergencia del banco que emitió la tarjeta; tenlo siempre a mano, para encontrarlo fácilmente incluso en los momentos en que la ansiedad y la agitación dominan, de modo que es recomendable que antes de partir de viaje, tengas ese número en tu móvil. Has de saber que casi todos los bancos brindan números para este tipo de situaciones, activos las 24 horas y también localizables desde el extranjero.

Algunas entidades bancarias permiten bloquear tarjetas extraviadas directamente a través de la app , haciéndolo todo más fácil y rápido. Una vez bloqueadas las tarjetas, consulta los últimos movimientos de la cuenta corriente para asegurarte de que no se han realizado operaciones por parte de terceros no autorizados. En cualquier caso, ponte en contacto con tu banco y estate disponible en todo momento para que de la mejor manera posible, puedan bloquear cualquier pago «incriminado».

Pérdida de llaves

Del mismo modo, si el viajero también pierde las llaves de tu hogar habitual y tienes un seguro, la aseguradora se encargará de los gastos de un cerrajero a su regreso. Si las llaves extraviadas pertenecen a la caja fuerte del hotel y es necesario forzar la misma para recuperar los objetos de su interior, la póliza de viajes también asumirá el coste de reparación que esto conlleva.

Pérdida de objetos de valor

Otros objetos de valor que normalmente acompañan al viajero durante sus vacaciones como cámaras fotográficas o smartphones y que son susceptibles de ser robados, también suelen contemplarse en las ampliaciones de las pólizas de viaje. Así, en el caso de robo, siempre que este se haya producido con violencia o intimidación, se podrán establecer compensaciones económicas de hasta 200 euros por objeto y de 500 euros por siniestro.

Un último consejo

El consejo, para evitar situaciones desagradables, es no guardar todas las tarjetas en el mismo lugar . En su lugar, divide los documentos en diferentes lugares, de modo que en caso de robo o pérdida no se pierda todo. Durante las vacaciones, ten cuidado de no exponer tus pertenencias a la vista de la mayoría de las personas, teniendo cuidado de verificar de vez en cuando que tu billetera y tus tarjetas estén en su lugar; un cuidado extra para unas vacaciones seguras y sin problemas.