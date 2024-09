10 sitios a los que debes viajar en septiembre según Civitatis

Civitatis nos invita a descubrir 10 destinos claves para este mes de septiembre, habrá llegado el momento de ponernos manos a la obra organizando un viaje espectacular. la vuelta a la rutina no tiene porque ser dura, sino todo lo contrario, podremos descubrir una manera de viajar de lo más especial posible. Dejándonos llevar por unos destinos que pueden ser destacados. Si nos dejamos asesorar por unos expertos en viajes, el éxito estará totalmente asegurado, será cuestión de ponerse manos a la obra buscando la manera de llegar hasta este viaje de ensueño.

Viajar es una forma de disfrutar, de sentirse plenamente integrado en una serie de detalles que son los que nos encantan. Ver qué hay en esas ciudades o países que parecen lejanos, pero están mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Es solo cuestión de ponerse manos a la obra con ello. Viajar en septiembre está siendo una alternativa que puede acabar siendo lo que mejor nos haga sentir en este descubrimiento hacia un cambio de ritmo que puede ser significativo. Estos son los 10 sitios que debes descubrir en este mes de septiembre.

Viajar en septiembre es más barato

Ten en cuenta que después de agosto, el mes por excelencia de las vacaciones, vas a encontrar importantes ofertas. Por lo que, acabará siendo mucho más barato viajar en septiembre de lo que imaginas. Podrás conectar de nuevo con algunos elementos que acabarán siendo los que marcarán la diferencia.

Es el momento de hacer las maletas y de ponerse en manos de unos expertos en viajes que debemos tener en cuenta. Civitatis ha creado una lista de los 10 destinos ideales para este mes que debes tener en cuenta. Pero antes que nada, debes conocer un poco más a los que forman parte de este proyecto.

Estos son los 10 sitios a los que debes viajar en septiembre

Asturias es el sitio más cercano al que puedes ir en esta época del año. En realidad durante todo el año es un buen plan. La gastronomía es excepcional y podemos descubrir un lugar tan especial como Oviedo. Prepárate para comer bien y conocer un poco mejor la historia de nuestro país.

Malta se llena en verano, aunque en septiembre podemos disfrutar de las mismas playas a un precio más bajo. Es un lugar que te enamorará, lleno de historia y de un cierto misterio que te apasionará.

La Palma está en las canarias y tiene unos bosques y una naturaleza excepcionales. Descubre el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente es uno de sus principales puntos de interés, con un vasto cráter volcánico, rutas de senderismo y una increíble biodiversidad.

Egipto es un destino al que hay que ir. Te evitarás el calor del verano y unos monumentos masificados. Esos sitios que has visto en la televisión, los puedes tener mucho más cerca de lo que te imaginas.

Zanzíbar, frente a Tanzania, tiene unas playas increíbles, en septiembre el clima es suave, puedes encontrar más ofertas y te encantará si eres amante del mar y las actividades acuáticas. Es el momento de hacer el viaje de tus sueños.

Sudáfrica es el sitio ideal para los amantes de la naturaleza. Podrás realizar ese safari que has visto en la televisión y hacer una gran variedad de actividades al aire libre que te convertirán en todo un aventurero.

Sri Lanka, quizás el destino menos conocido, frente a la costa de la India, es uno de esos lugares que te conquistará por su encanto y seguro que querrás volver, no solo en septiembre sino durante todo el año.