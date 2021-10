Se cumplen 25 años del mítico momento de Mejuto González y aquel «Rafa no me jodas ¿penalti y expulsión de quién?». En ‘El Chiringuito’ recordaron el momento con el que fuera linier, un Rafa Guerrero que se emocionó muchísimo y no pudo contener las lágrimas explicando lo que vivió y sintió ese día.