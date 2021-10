¿Cuánto tiempo se puede guardar un secreto? Las historias que mezclan historias de supervivencia y secretos del pasado son una combinación perfecta para los espectadores de las plataformas de streaming. El próximo 15 de noviembre se estrena el drama Yellowjackets en Movistar+. La serie se estrena de forma simultánea en EE UU y cada lunes se podrá ver un nuevo episodio.

Las protagonistas son Misty, Natalie, Taissa y Shauna, cuatro de las integrantes de un equipo juvenil de fútbol femenino que sobrevivieron a un accidente de avión en mitad de la nada. Nadie sabe lo que pasó allí hasta que fueron rescatadas excepto ellas mismas. Veinticinco años después, cada una ha construido su propia vida y nadie quiere hablar de lo sucedido. Pero hay secretos que no se pueden guardar para siempre.

Yellowjackets es una serie de Movistar+ de los creadores y productores de Narcos y Narcos: Mexico, Ashley Lyle y Bart Nickerson, quienes también ejercen de productores ejecutivos. Además, Jonathan Lisco conocido por su trabajo en Animal Kingdom y Halt and Catch Fire se une a Lyle y Nickerson como productor ejecutivo y compañero de reparto. Una original y sorprendente ficción producida paraShowtime por el estudio Entertainment One (eOne) y Karyn Kusama (Destroyer, Girlfight) produce y dirige el piloto. Drew Comins, de Creative Engine, también es productor ejecutivo.

Una historia de secretos y supervivencia

¿Hasta cuándo se puede guardar unos secretos sellados con un pacto hace 25 años? ¿Se puede seguir viviendo como si no se hubiese ocurrido nada? Yellowjackets es una serie en la que los secretos tienen un gran peso, quizás demasiado, y en la que sus protagonistas tienen cuentas pendientes con el pasado.



Las cuatro protagonistas de esta serie sellaron cuando eran jóvenes con un pacto su silencio sobre lo que ocurrió tras un accidente de avión en mitad de la nada. Pero con los años algunas de ellas quieren saldar cuentas pendientes y otras, sin embargo, quieren que nunca salgan a la luz.

La serie cuenta como las cuatro mujeres vivieron un odisea de supervivencia. Yellowjackets se remonta a esos primeros días en los que jugaban en equipo hasta ese momento en el que tuvieron que separarse en salvajes y despiadados clanes. La serie profundiza en las consecuencias que tuvo para cada una de ellas años después esa terrible experiencia. Una serie muy original porque mezcla géneros como el terror psicológico hasta la acción y el drama juvenil..

Un interesante thriller protagonizado por Melanie Lynskey (Castle Rock), la conocida actriz Juliette Lewis (Camping), Christina Ricci (Con ella empezó todo) y Tawny Cypress (Imborrable). Además, en el reparto están los actores Ella Purnell (Sweetbitter), Samantha Hanratty (Shameless), Sophie Thatcher (Prospect), Sophie Nélise (The Book Thief), Steven Krueger (The Originals), Jasmin Savoy Brown (The Leftovers) y Warren Kole (Shades of Blue).