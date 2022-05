El personaje de Doctor Who es uno de esos iconos que permanece en la mente del imaginario cultural británico junto a figuras como James Bond. Tanto es así que ser elegido para el papel es siempre un elogio, por todo lo que supone poder encarnar el rol. Los cambios y las sucesiones en los actores que interpretan a ambos personajes generan cierta expectación entre los fans. Ante la falta de movilidad en la elección del que asumirá el papel del espía creado por Ian Fleming, al menos sí que podemos decir que ya tenemos un nuevo Doctor Who: Ncuti Gatwa.

Después de que este año Jodie Whittaker abandonase el protagonismo de la serie británica, parecía evidente que la BBC no iba a tardar demasiado en escoger a un sustituto de garantías que marque una nueva etapa en estas aventuras llenas de ciencia ficción. Además de la renuncia de la actriz, Doctor Who también se despidió de Chris Chibnall, su showrunner. Todos estos cambios suceden cuando la ficción celebra su 60 aniversario y en el regreso de Russell T. Davies a la dirección, después de haber triunfado hace unos años con Years & Years e It’s a sin. El personaje del Doctor Who es el rol que con diferencia, ha abarcado más apariencias y es que Ncuti Gatwa será el decimocuarto intérprete que protagonice la producción.

Gatwa es el primer actor negro que asumirá el papel del Doctor. Nacido en Ruanda en 1992, lo conocemos sobre todo por su papel en la serie de Netflix, Sex Education. En ella interpreta a Eric, el mejor amigo protagonista Otis por el que Gatwa ganó un premio BAFTA. La serie de instituto que explora cómo se relacionan los jóvenes de hoy en día con el sexo, también vio como otra de sus figuras, Nicole Ashley, abandonaba la serie para protagonizar Los Bridgerton.

El actor ya se ha pronunciado sobre su fichaje como nuevo Doctor Who: “No hay palabras para describir cómo me siento. Una mezcla de profundo honor, más allá de la emoción y, por supuesto, un poco de miedo. Eta serie significa mucho para todo el mundo, incluido yo mismo, y cada uno de mis talentosos predecesores han manejado esa responsabilidad y privilegio únicos con el máximo cuidado. Me esforzaré al máximo para hacer lo mismo”.

A día de hoy, la BBC no ha mencionado la fecha en la que los nuevos episodios aterrizarán en su cadena, pero lo más probable es que esto ocurra a lo largo de 2023.