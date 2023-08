‘What Happens Later’: El regreso de Meg Ryan a la comedia romántica

Meg Ryan, la icónica estrella tras Cuando Harry encontró a Sally y Tienes un e-mail vuelve al género en el que siempre brilló con What Happens Later. Una nueva comedia romántica que está basada en la obra Shooting Star de Steven Dietz y de la que por fin, tenemos un primer tráiler.

La sinopsis oficial de What Happens Later nos apunta a dos examantes, Bill (David Duchovny) y Willa (Ryan) que quedan atrapados por la nieve en un aeropuerto regional durante la noche. Con un retraso indefinido y a pesar de que Willa es positiva, mientras que Bill es un catastrofista, ambos se sienten atraídos y molestos el uno con el otro como años atrás. Pero, a medida que resuelven el enigma de su pasado en común y comparan sus vidas con los sueños que algún día tuvieron, comienzan a preguntarse si el encuentro es una mera coincidencia o es algo que tiene que ver con el destino.

La inspiración tras ‘What Happens Later’

En una entrevista reciente con Entertainment Weekly, Ryan reflexionó sobre cuál había sido la inspiración de esta nueva comedia romántica: “Tiene una relación con películas de los años 40 como ‘Bringing Up Baby’ (La fiera de mi niña en España), en términos de bromas y ritmo de las cosas y mucho de esa época del cine. Nora Ephron solía decir sobre las comedias románticas que eran realmente un sistema de entrega secretamente increíble para comentar sobre los tiempos, y eso es lo que hacemos en esta película”.

Aparte de protagonizar el filme, la actriz ha dirigido y coescrito el guion junto al dramaturgo Kirk Lynn y Dietz. What Happens Later marca el segundo intento en la dirección para Ryan, después de Ithaca. Un drama sobre la Segunda Guerra Mundial estrenado en 2015 que supuso su reencuentro con Tom Hanks en el reparto.

Además de suponer un regreso a la comedia romántica, Ryan en realidad de alguna forma también regresa a la gran pantalla tras su fracaso en la dirección y su participación en el elenco de Fan Girl. Casi una década después, Ryan quiere volver a recuperar su trono dentro del género y demostrar que el tropiezo detrás de las cámaras fue algo fortuito.

What Happens Later se estrenará en Estados Unidos el próximo 13 de octubre de 2023 y por desgracia para nosotros, todavía no tiene fecha de estreno en España.