El cine de los 80 seguramente sea el que tiene más adeptos dentro de la cultura pop. Esa década llena de música, baile y peinados extravagantes alberga películas divertidas que el público ya adulto guarda con cariño. Una de las referencias más icónicas, aparte de cintas como Los Goonies o La historia interminable, fue Jóvenes ocultos. La obra de Joel Shumacker combinaba el terror con la aventura adolescente más divertida en un reparto lleno de caras conocidas de aquella época: Corey Haim, Jason Patrick, Edward Herrmann, Dianne Wiest y Corey Feldman entre otros. Han pasado muchos años, desde su estreno en 1987 y ahora, Warner Bros trabaja en un remake que pueda revitalizar este estilo retro que tan de moda ha llegado a estar gracias a series como Stranger Things.

La noticia la dio The Hollywood Reporter, confirmando también a sus dos personajes protagonistas, Noa Jupe (Un lugar tranquilo, Ford vs Ferrari) y Jaeden Martell (St. Vincent, It). Aunque todavía no se sabe si están reinterpretando a los mismos personajes de la historia original o si se trata de una nueva historia en el mismo condado californiano. Jonathan Entwistle el director de las series Esta mierda me supera y de The End of the F***ing world será el encargado de trasladar el espíritu de la cinta de Schumacher, adecuando su estilo a los tiempos que corren, mientras que el guion será escrito por Randy McKinnon, quien ya se encargó de otra serie de Netflix como Chambers y la aclamada por la crítica, Where the Water Runs.

La película original centraba su trama en Michael y Sam Emerson a su llegada al pueblo californiano donde vive su abuelo. Ambos tenían que acabar con una banda de vampiros adolescentes de la localidad. Lo original de la propuesta fue que hasta entonces los vampiros se habían visto en el cine como algo antiguo y, después de Jóvenes Ocultos el género adquirió una perspectiva totalmente moderna. Unos seres que ahora vestían a la moda y escuchaban a las bandas de rock contemporáneas, haciendo desaparecer la imagen de la criatura de la noche dentro del ataúd. Se trata del segundo remake de una pieza importante que anuncia la Warner después de El guardaespaldas. Jóvenes ocultos se encuentra en preproducción y se espera que comience su rodaje a finales de este año y principios de 2022.