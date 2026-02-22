Es la última película que hizo Robert Duvall y la puedes ver en Netflix: el film deportivo que se rodó en España

Hace una semana que falleció, aunque los amantes del cine todavía no se pueden creer la ausencia de un actor sin el que no se podría entender el cine de los 70. Siendo uno uno de los más grandes secundarios de lujo, Robert Duvall logró dejar su huella en títulos como El padrino (Francis Ford Coppola, 1972) o Un día de furia (Joel Schumacher, 1993), pero su presencia actoral seguía vigente hace cuatro años con el estreno de la última película de su carrera que filmó para Netflix. Nos referimos cómo no, al drama deportivo viral rodado en España: Garra.

La segunda película dirigida por Jeremiah Zagar tras We the Animals (2018) fue en 2022, un fenómeno viral para la «gran N roja» que acumuló más de 40 millones de visualizaciones manteniéndose en el top 10 de la plataforma en 92 países. No obstante y a pesar de ser una producción de Adam Sandler con la major californiana, Garra está tremendamente vinculada a España por su coprotagonista principal, el jugador de baloncesto profesional Juancho Hernangómez. La mayor parte del rodaje de la cinta liderada por Adam Sandler está filmada en Estados Unidos, pero para el principio del relato se rodó en un par de localizaciones de Mallorca. Concretamente en el pabellón de Son Moix y en el pequeño municipio de Pollença. Esta no fue la única película que Robert Duvall realizó para Netflix, pues ese mismo año el de San Diego estrenó Los crímenes de la academia de Scott Cooper.

Así que a pesar de sus 92 años, el actor seguía obteniendo pequeños papeles que elevaban con su presencia el caché de cualquier proyecto. En el caso de Garra, Duvall dio vida a Rex Merrick, el dueño de los Philadelphia 76ers., el equipo para el que trabaja el protagonista. Sin embargo ¿de qué trata realmente esta historia de superación que encandilará a cualquier fan de la NBA?

La última película de Robert Duvall en Netflix

Garra nos pone en la piel de un cazatalentos de la NBA en horas bajas, quien por pura casualidad descubre a un talentoso y humilde jugador que practica el deporte en las canchas callejeras. Sin la aprobación de su equipo, el manager decide llevárselo a Estados Unidos y prepararlo para el Draft de la NBA. Ambos viven una oportunidad clave en el futuro de sus vidas.

La película, aparte de ser la última aparición fílmica de Robert Duvall y contar con el protagonismo de Sandler y Hernangómez, reúne para Netflix a varias conocidas de la industria de Hollywood como Queen Latifah, Ben Foster, Jaleel White y María Botto.

En definitiva, Garra la historia respira como una narración bien construida que se apoya sin complejos, en la fórmula siempre inspiradora del Just do it norteamericano. Garra es ese tipo de cine amable y reconfortante que todo el mundo quiere ver un domingo por la tarde.

Más películas de Duvall en Netflix

Los fans del actor pueden rendir un sincero homenaje con un maratón de películas de Robert Duvall en Netflix. Estos son algunos de los títulos disponibles: