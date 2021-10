Violet supone el estreno en la dirección cinematográfica de la directora Justine Bateman, quien intenta relatar en esta ópera prima cómo las dudas y las autocríticas que resuenan en sobre nosotros mismos, pueden abocarnos al fracaso y a la infelicidad más absoluta. La cinta está protagonizada por Olivia Munn (The Newsroom, X-Men: Apocalipsis), la cual encarna a una ejecutiva muy estresada que debe convivir con una voz en su cabeza (Justin Therox).

La historia de la película pare de una pregunta planteada en su sinopsis oficial: “¿Qué harías si no tuvieras miedo? El intrigante e inversivo debut cinematográfico de Justin Bateman sigue a Violet Calder (Olivia Munn) cuando comienza a darse cuenta de que ya no puede ignorar el aluvión diario de autocriticas que expresa su cabeza y a la que pone voz el intérprete Justin Theroux. Estas le hacen tomar decisiones basadas en el miedo y la apartan del tipo de vida profesional, personal y romántica que sabe que quiere. Insegura de cómo vivir una vida libre de esa duda, como su amiga de la infancia Red (Luke Bracey), Violet se da cuenta de que no tiene más remedio que recorrer el camino que le asusta más que el miedo que la detiene: hacer todo de manera diferente”.

Las primeras críticas del festival de cine SXSW, donde se estrenó la cinta hablan de uno de los mejores papeles de Munn y de la imponente voz de Theroux, ofreciendo una contrapartida algo surrealista, pero aterradora para este relato sobre las trabas mentales e inseguridades que nos imponemos muchas veces nosotros mismos.

Una narración incómoda y arriesgada pero que según Kate Erbland de Indiwire “su mensaje tiene una profunda universalidad” a pesar de los “otros impulsos creativos de Bateman”. Por otra parte, Tim Grierson de Screendaily, ensalza la actuación de la actriz:” Olivia Munn emociona bastante con su personaje y la película dramatiza astutamente los pensamientos conflictivos que se mueven de un lado a otro en nuestro interior y que a menudo, dictan nuestras vidas”.

Violet es una producción pequeña que de momento, sólo se estrenará en el país norteamericano el 29 de octubre. Habrá que esperar hasta que llegue la fecha de proyección en nuestro país y en el resto de Europa.