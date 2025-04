Tráiler de ‘La vida de Chuck’: Mike Flanagan y Stephen King nos traen una historia repleta de vitalidad

Cualquier cinéfilo que piense en Stephen King o en la figura Mike Flanagan como cineasta, ineludiblemente va a transportarse a algún territorio narrativo pesadillesco y terrorífico. Sin embargo, la última colaboración entre estos dos genios del horror está repleta de vitalidad. Porque sí, el nuevo tráiler de La vida de Chuck invita a soñar con el que seguramente sea uno de los títulos más alegres y esperanzadores de esta cartelera anual. Ganadora del Premio del Público en el Festival de Cine de Toronto en 2024, la cinta protagonizada por Tom Hiddleston todavía no tiene una fecha de estreno confirmada en España, pero el reciente adelanto doblado al español confirma que seguramente, no tardaremos demasiado en poder ver uno de los filmes más especiales de la presente temporada cinematográfica.

A Hiddleston le acompañan otras estrellas como Chiweterl Ejiofor, Karen Gillan y un Mark Hamill que además de interpretar al abuelo del protagonista, narra el material promocional con un emotivo discurso en voz en off. La propuesta narra la vida de Charles «Chuck» Krantz, la cual bebe de esa visión tan vitalista de ver lo extraordinario en los pequeños detalles y recuerdos que configuran la propia existencia. El casting de La vida de Chuck se completa con Mia Sara (Legend), Jacob Tremblay (La habitación), Carl Lumbly (Capitán América: Brave New World), Trinity Jo-Li Bliss (Avatar: El sentido del agua), David Dastmalchian (El último late night). A pesar de que el relato se adentra en la mortalidad y en el fin de la vida, a diferencia de la mayoría de narraciones de King, el filme abandona el tono lúgubre y esotérico tan propio del escritor para hablar con alegría y luminosidad de las relaciones humanas y de nuestro lugar en el universo. Pero sabiendo esto, ¿de qué trata realmente La vida de Chuck?

Tráiler de ‘La vida de Chuck’

Antes de nada, debemos señalar que en realidad los grandes trabajos literarios de King no se resumen en las clásicas historias para no dormir. Como bien se encarga de explicar el tráiler de La vida de Chuck, la mente del autor de It y El resplandor también es la responsable de relatos como el de La milla verde, Cadena perpetua, Cuenta conmigo y Corazones en Atlántida.

La sinopsis oficial de la película dice lo siguiente: «Este inolvidable relato que rompe con el género celebra la vida de Charles Krantz, mientras experimenta las maravillas del amor, la angustia de la pérdida y las multitudes contenidas en todos nosotros».

King es con diferencia, el escritor más adaptado al cine y a la pequeña pantalla. Entre otras cosas porque su trabajo es increíblemente prolífico, teniendo en su bibliografía más de 60 novelas publicadas. Perteneciente a su trabajo, hace poco Osgood Perkins estrenó la adaptación de The Monkey, mientras que Edgar Wright prepara un remake de Perseguido y Francis Lawrence dirigirá La larga marcha. Al mismo tiempo, HBO Max planea emitir Welcome to Derry, la precuela de It.

Antes de plasmar en imágenes La vida de Chuck, Flanagan ya había trabajado con el material de King en El juego de Gerald (2017) y Doctor Sueño (2019). Aparte en 2026, el realizador será el encargado de trasladar la historia de Carrie al formato de la serie de televisión para Prime Video. En el terreno estético, Eben Bolter (The Last of Us) ejerce como director de fotografía y The Newton Brothers (El profesor) se encargan de la banda sonora original .

Junto a perfiles como el de Ari Aster o Robert Eggers, Flanagan es uno de los responsables de la nueva ola de gran cine de terror que está inundando en los últimos años el mundo del entretenimiento. Aunque sobre todo, su carrera ha destacado gracias al impacto de las series de Netflix, La maldición de Hill House (2018), La maldición de Bly Manor (2020), Misa de medianoche (2021), El club de la medianoche (2022) y La caída de la casa Usher (2023).

¿Qué dice la crítica?

Contado como un cuento al revés, el trabajo de Flanagan destacó ante la prensa especializada que pudo ver por primera vez la cinta en el certamen canadiense. Catalogándola como una de las mejores adaptaciones modernas de King, la mayoría de críticos determinaron que el dúo colaborativo entre ambos representaba una de las mejores parejas creativas del cine moderno. De hecho en la web de Rotten Tomatoes el proyecto mantiene un 86% de críticas positivas.

La vida de Chuck llegará a los cines estadounidenses el próximo 6 de junio. En España, su distribuidora es Diamond Films, pero como ya hemos adelantado al principio del presente artículo todavía no existe una fecha fijada para el estreno en nuestro territorio.