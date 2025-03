Es la mejor película de terror que he visto y pasó desapercibida en Netflix: casi 2 horas de puro miedo

El género del horror se ha convertido en algo así como el último bastión de versatilidad en la creación de contenidos dentro de la industria. Sí, dicha tipología también vive de franquicias, remakes y reboots, pero es con diferencia el registro de historias que mejor ha sabido calibrar entre comercialidad y autoría en la pasada cartelera del 2024. Ahí están Longlegs, La sustancia, Nosferatu, El último Late night, MaXXXine, Smile 2 o No hables con extraños…ficciones diferentes que de un modo u otro, terminaron conquistando a la prensa especializada y captando la atención del público. Aunque nuestra recomendación de hoy en realidad se remonta unos años atrás, pasando desapercibida en el streaming. Nos referimos a la que para muchos es la mejor película de terror disponible actualmente en Netflix: La separación.

Dirigida por el estadounidense William Brent Bell, La separación es una de esas propuestas del género que pierden el tiempo en excesivas pretensiones. Un filme que se apoya principalmente en la creación de una atmósfera que vive para y por los sustos. Condición que la convierte inequívocamente, en un disfrute palomitero perfecto para una noche de cine este fin de semana. Una insignia del propio realizador, quien lleva generando este tipo de relatos desde comienzos del siglo XXI. En su caso, desarrollando franquicias como The Boy y La huérfana. Siendo esta última su trabajo orientado a un estreno en 2026, con la materialización de La huérfana 3. Sin embargo, La separación funciona como la mejor película de terror que Bell tiene en Netflix por una sencilla razón. Tiene el mejor reparto de su reducida filmografía. Pero, antes de entrar en materia sobre los actores que aparecen en este aterrador compendio de marionetas, la pregunta parece evidente, ¿de qué trata La separación?

‘La separación’: sinopsis y elenco

Estrenada en 2021, la sinopsis oficial que en su momento compartió la distribuidora Open Road Films fue la siguiente: «Jenny es una niña de ocho años que lleva una vida solitaria pero imaginativa, rodeada de marionetas basadas en las obras de su padre. Pero cuando su madre muere trágicamente atropellada y su abuelo demanda la custodia, las marionetas y otros personajes comienzan a cobrar vida de repente de una forma terrorífica. Al principio, Jenny es la única persona que cree que son reales, sin embargo, las marionetas pondrán la vida de todos en serio peligro».

Nick Amadeus y Josh Braun, debutantes en el campo del guion, firman esta historia original que cuenta con dos nombres que sonarán de sobra a los cinéfilos, pero sobre todo a los amantes de las series. En La separación encontramos a Brian Cox, ganador del Globo de Oro por Succession y Rupert Friend, nominado al Emmy por Homeland y próxima estrella de Jurassic World: El renacer. Como dato curioso, en 2026 Friend estrenará The Edge of Normal, a las órdenes de la directora española Carlota Pereda (Cerdita). El resto de rostros reconocibles dentro de la industria lo conforman Madeline Brewer (Black Mirror), Mamie Gummer (True Detective III), Troy James (El callejón de las almas perdidas), Violet McGraw (M3GAN), Simon Quarterman (Westworld) y Manny Perez (Sound of Freedom).

La separación está disponible en Netflix desde el pasado 17 de marzo. No obstante ha pasado desapercibida, al igual que le sucedió en su estreno comercial en salas, en parte motivada por la situación endeble de una taquilla diezmada por la pandemia. La crítica profesional por su parte, la valoró negativamente hasta el punto de que en Rotten Tomatoes, el proyecto mantiene una 7% de reseñas positivas. Un punto peyorativo que no quita para que La separación sea un divertimento culpable, perfecto para una noche en la que simplemente como espectadores queremos entretenernos con un visionado sin calentarnos demasiado la cabeza.

¿La mejor película de terror de Netflix?

La separación podría ser para algunos la mejor película de terror de Netflix, como un plan perfecto de sustos y una buena dosis de snacks y palomitas. Aunque como bien sabemos, el terminal esconde toda una serie de alternativas fantásticas que harán las delicias de aquellos que le pidan un poco más a su maratón cinéfilo de «peli y mantita». A lo largo del catálogo podemos ver ejemplos de grandes producciones de la talla de Expediente Warren: The Conjuring, Tiempo, Babadook, Verónica, El orfanato o Malasaña 32.