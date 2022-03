Ya está disponible el último tráiler de The Survivor, el último biopic dramático de HBO que cuenta la desgarradora historia del boxeador Harry Haft. En el papel del púgil lo interpreta Ben Foster, uno de esos intérpretes que, sin estar en la primera línea del conocimiento, lleva años regalándonos papeles memorables (Comanchería, El tren de las 3:10).

En el adelanto vemos a Haft caminando hacia un combate, mientras se muestran escenas retrospectivas de todos los años que lleva boxeando, desde cuando fue prisionero en Auschwitz. El protagonista señala “sigue en mi cabeza”, sobre todos esos sucesos que no puede detener y que siempre se manifiestan en su memoria. Después de mostrar el trauma, un periodista aparece en escena, dispuesto a querer contar su historia como superviviente del holocausto. Pero para Haft, la cobertura de los medios no es un fin, sino el modo de que su novia sepa que sigue vivo y con ese objetivo, decide que quiere medirse al campeón Rocky Marciano. En el tráiler aparece también su entrenador, Charlie Goldman (Danny DeVito), quien no cree demasiado en su victoria. Al final, un flashback revela a un nazi diciéndole a Haft que debe elegir entre su vida y la de su contrincante en el cuadrilátero, señalando el protagonista que ese tipo de elecciones era de las que tenía que hacer todos los días.

El reparto de The survivor se compone de Vicky Krieps, Bill Magnussen, Peter Sarsgaard, Saro Emirze, Dar Zuzovski y John Leguizamo. Tanto Foster como DeVito fueron productores de esta historia real dirigida por Barry Levinson, director de títulos como Rain Man, Sleepers o Good morning, Vietnam.

Este drama biográfico está basado en el libro titulado Harry Haft: Survivor of Auschitz, Challenger of Rocky Marciano, escrito por Alan Haft, el hijo del propio boxeador. La Vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO Max, Francesca Orsi, se mostró muy orgullosa del trabajo realizado con The survivor: “La exploración meticulosa de Barry de esta historia real de elecciones inimaginables, perseverancia y redención, junto con la actuación transformadora de Ben, cautivará a los espectadores y permanecerá con ellos mucho después de que aparezcan los créditos. Estamos inmensamente orgullosos de llevar The survivor a la audiencia de HBO Y HBO Max”.

The survivor está programada para estrenarse en HBO el miércoles 27 de abril, en honor al día del recuerdo del Holocausto.